Solo INM puede revisar estancia no enlace municipal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El tercer visitador de la Comisión de los Derechos Humanos en Piedras negras, explicó que los elementos de Enlace Municipal no están facultados para el solicitar o detener a migrantes por no contar con estancia legal en el país, señalando que esa acción le corresponde únicamente al instituto Nacional de Migración.

Isaac Manuel López Soto, señaló que en los únicos casos en los que pueden intervenir estos elementos es en el caso que los migrantes realizando conductas violentas o alterando el orden, el estarlos corriendo castrosamente de las banquetas no está entre sus funciones.

Cabe mencionar que han sido constantes los señalamientos en contra de estos elementos por su mal actuar, e incluso por golpear, hostigar, molestar a los migrantes que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad.

"Las funciones de estar checando migrantes no le corresponde a enlace municipal, ellos pudieran apoyar al Instituto de Migración, pero funciones propias de ellos no está permitido, lo único que pueden hacer es actuar en caso que existe una falta administrativa o delitos, pero checar situación migratoria de las personas no", informó el tercer visitador.

Puntualizó que cada vez son más las quejas que se realzan en las oficinas en contra de esta corporación, pero al ser migrantes no se les da el seguimiento correspondiente, pues muchas veces ellos se van para otras fronteras o ciudades.