Sube 12% la cerveza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El costo de la cerveza al público incrementó el 12 por ciento en el último mes, debido a problemas para conseguir los materiales de embotellamiento como lo es el aluminio para las latas y arena para el vidrio.

Eduardo Martínez, despachador de un depósito, comentó que aproximadamente por 3 años el precio de la cerveza se mantuvo, sin embargo, este año se presentó el aumento en el producto de casi 17 pesos.

En el aspecto del desabastecimiento, señaló que no fue tan notorio, ya que se reguló rápidamente esa situación que los clientes no lo notaron, a diferencia de otros establecimientos que se vieron perjudicados al momento de no recibir el producto.

Brenda Navarro, encargada de un Six, indicó que sus proveedores se tardaron un mes en surtirle cervezas de un cuarto, un producto muy solicitado por la clientela, ya que diariamente un poco más de 30 personas se acercan a comprarlo.

En lo que ambos pudieron acordar es que el precio va en aumento y temen que esto se vea reflejado de algún modo en las ventas finales, debido a que saben que la población se encuentra bajo una temporada donde sólo puede gastar lo justo.