Tienden de un hilo medidas migratorias

Eagle Pass, TX.- El Concejo Municipal de Eagle Pass rescindió la declaración jurada que el alcalde Rolando Salinas firmó para privatizar el área pública que converge con el río Bravo en el Shelby Park, que cedía el control al Departamento de Seguridad Pública de Texas para implementar medidas de control migratorio, por lo que ahora se analiza el uso del parque.

Con esto el Departamento de Seguridad Pública y la Guardia Nacional de Texas pierden el control de la zona y no podrán arrestar bajo cargos de allanamiento o invasión de propiedad privada a personas migrantes que ingresen por esta área, situación que podría desencadenar la desestimación de cientos de casos penales en los tribunales.

Además, actualmente se aborda el destino próximo de los dispositivos implementados a la orilla del río bajo el Operativo Lone Star, por lo que está en tela de juicio la permanencia de los contenedores metálicos, el alambre de púas, y el muro flotante, incluido los arrestos con cargos penales a nivel estatal de allanamiento con una pena de hasta un año de prisión.

Cabe destacar Salinas firmó en junio bajo órdenes directas del gobernador de Texas, Greg Abbott, y el Departamento de Seguridad Pública (TxDPS), además buscaba proteger a los residentes locales, sin embargo, este martes fue desechado por el consejo municipal, luego de escuchar las quejas de los ciudadanos.

Los ciudadanos tienen opiniones cruzadas, entre opositores y defensores de las acciones de control migratorio, pero, concuerdan que la situación ha escalado y se transformó en un enigma controvertido que no debe ser abordado por los gobiernos locales, sino por el gobierno federal.