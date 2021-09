Tras cuatro años de tratamiento recibe trasplante de riñón

Gracias al equipo multidisciplinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California y luego de cuatro años con tratamiento de hemodiálisis, Daniel "N" logró cumplir el protocolo de cirugía y se convirtió en el segundo paciente con trasplante de riñón en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Tijuana durante la pandemia por Covid-19.

De acuerdo con el doctor José González Muñoz, encargado del programa de Trasplantes del HGR No. 1 y responsable del caso, las técnicas que se usaron durante la cirugía permitieron que el donador (hermano del paciente) egresara dos días después del procedimiento quirúrgico y Daniel al quinto día.

"Es notable la recuperación de Daniel y su donador en un periodo tan corto. Esto es resultado de los métodos practicados en el trasplante por el equipo de especialistas del Seguro Social, toda vez que se trata definitivamente de un procedimiento muy invasivo, que en otras instituciones se requiere de hasta dos semanas para dar de alta al paciente", detalló el doctor González Muñoz.

El paciente, de sólo 30 años, casado y con una hija de dos años, se consideraba un hombre sano, sin problemas de salud a excepción de gripes comunes; sin embargo, de un momento a otro comenzó a presentar calambres constantes.

"Fui con mi médico familiar, me revisó y después de hacerme unos estudios me dijo que padecía de un síndrome nefrótico, que me estaban fallando los riñones y que era urgente que me sometiera a diálisis", recordó Daniel.

Tras el diagnóstico, la vida del paciente cambió, pues el deterioro de su salud fue galopante: dejó de comer, tenía sensación permanente de vómito, no podía caminar, dormir o simplemente beber agua.

El encargado de trasplantes manifestó que, en el caso de Daniel, la enfermedad renal fue muy agresiva, pues comenzó a destruir su estructura ósea, tejidos y vasos sanguíneos, un cuadro clínico que exigía de un trasplante urgente para poder conservar su vida.

El candidato para ser donador fue su hermano mayor, ambos iniciaron el protocolo para la cirugía en enero de 2020; sin embargo, la emergencia sanitaria por COVID-19 impidió que se llevara a cabo, hasta el pasado 6 de julio.

"Me siento muy bien. Estoy feliz y agradecido con los doctores del Seguro Social y con muchas ganas de hacer cosas; es increíble que después de cuatro años de vivir un infierno, a cinco días de la operación me voy a ir caminando a mi casa", expresó Daniel.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página electrónica del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos/, donde se podrá registrar la persona interesada para acreditarse como donadora voluntaria.