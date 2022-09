Tumban a CTM de ´VU Manufacturing´

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En un hecho histórico, los trabajadores de la empresa ´Manufacturas VU´ decidieron, conforme a derecho, que organización sindical los representará de ahora en adelante, dejando atrás un conflicto que atrajo las miradas internacionales.

Este miércoles se celebró una votación, con la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE), y observadores de la Organización Internacional del Trabajo, donde la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) se llevó la gran mayoría con 183 votos a favor, contra 101 que logró la CTM, además de 4 votos nulos, arrasando con la elección.

Paz laboral y derechos para los obreros es lo que los trabajadores de la empresa VU buscaban, pues, luego de cinco quejas, señalan que siguen siendo víctimas de irregularidades en sus sueldos, carencias en el área laboral y abusos en los precios de la comida, ahora contarán con el respaldo de la LSOM.

"Alianzas con sindicatos y trabajadores de otros países es lo que hemos hecho, no es un delito unirse y aprender e intercambiar estrategias", señaló Julia Quiñones, directora del Comité Fronterizo de Obreras y Obreros.

Por su parte, la empleada Verónica Aracely, dio testimonio del hostigamiento que se vive dentro de la empresa, y precisamente es lo que buscan erradicar, para seguir trabajando sin miedo.

"Estamos cansados de las represiones, hay muchas cosas que han pasado dentro de la empresa y por miedo muchas compañeras no han querido levantar denunciar", señaló Verónica.

Otra de las quejas es la falta de bonos de producción, ya que lo mismos empleados saben que la empresa no tiene problemas económicos y que trabajan en tiempo y forma para cumplir con el producto.

Cristina Ramírez Salvatierra, empleada de la empresa, expuso las injusticias con las que lidia en su trabajo.

"Cuando ellos se dieron cuenta que no pertenecía al CTM pero sí a la Liga, me cambiaron de todas las líneas, no sé cuál sea la idea de estar persiguiéndome, no hay condiciones laborales para nosotros los trabajadores", recalcó Cristina.

Goteras en toda la fábrica, pésimo servicio en los comedores, precios alto en la comida y bajos sueldos son las quejas que más abundan en dicha maquiladora.