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Piedras Negras

Universitarios donarán artículos de higiene personal a reclusos

La universidad politécnica fomenta los valores con actividades que involucren al alumnado.

Elizabeth perales
Por Elizabeth perales - 22 junio, 2023 - 03:13 p.m.
Universitarios donarán artículos de higiene personal a reclusos
Se reunió material de higiene personal para los internos del CERESO.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Mas de 360 artículos de higiene personal para caballero fueron los que se lograron recabar entre los participantes del concurso de Ajedrez, señaló el rector de la Universidad Politécnica de Piedras Negras (UPPN), Raúl Vela Erhard, quien dijo que los artículos serán donados al Centro de Readaptación Social Varonil (CERESO).

"Como parte de la cultura de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, tratamos de inculcar en los jóvenes los valores nos representan como insitución, es por ello que en cada actividad de Potros en Acción recolectamos material en beneficio de diferentes asociaciones", destacó.

Agregó que se trata de fomentar la solidaridad en los alumnos, por lo que en próximos días estarán visitando el CERESO para entregar a los internos los más de 360 artículos de  material de higiene personal que lograron reunir.

  • Universitarios donarán artículos de higiene personal a reclusos

    Con estas actividades se busca crear consciencia en los jóvenes.

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    Se reunió material de higiene personal para los internos del CERESO.

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