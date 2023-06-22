Universitarios donarán artículos de higiene personal a reclusos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Mas de 360 artículos de higiene personal para caballero fueron los que se lograron recabar entre los participantes del concurso de Ajedrez, señaló el rector de la Universidad Politécnica de Piedras Negras (UPPN), Raúl Vela Erhard, quien dijo que los artículos serán donados al Centro de Readaptación Social Varonil (CERESO).

"Como parte de la cultura de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, tratamos de inculcar en los jóvenes los valores nos representan como insitución, es por ello que en cada actividad de Potros en Acción recolectamos material en beneficio de diferentes asociaciones", destacó.

Agregó que se trata de fomentar la solidaridad en los alumnos, por lo que en próximos días estarán visitando el CERESO para entregar a los internos los más de 360 artículos de material de higiene personal que lograron reunir.