Vacunarían a docentes en octubre

La farmacéutica china CanSino Biologics informó que su vacuna contra el Covid-19, originalmente etiquetada a una sola dosis, deberá ser reforzada con una segunda aplicación a seis meses respecto a la primera, lo que representaría otro golpe al personal educativo de la Región Norte, que recibió este fármaco durante la tercera semana de abril.

Los estudios que apuntan una segunda aplicación ya están en manos de Cofepris. En caso de que sea aprobada, las personas que recibieron la primera parte del esquema, deberán completarlo en octubre, en el caso del personal educativo, casi dos meses después de que den inicio las clases presenciales, perfiladas para empezar el 24 de agosto.

De acuerdo a un comunicado de la propia farmacéutica, la vacuna produce hasta un 70% de eficacia para prevenir los síntomas asociados al Covid-19, máximo que es alcanzado a los 14 días de haber sido aplicada.

Según este comunicado, en México participan 15 mil voluntarios, un tercio del total de cinco países en los que se lleva a cabo el respectivo estudio.

Este fármaco generó una ola de críticas en meses anteriores debido a que no estaba claro su nivel de efectividad. Por otra parte, una versión que trascendió en junio señalaba que las personas vacunadas con CanSino no recibirán permiso para ingresar a Estados Unidos debido a que su uso no estaba permitido por las autoridades de salud de aquel país. El bulo fue desmentido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.