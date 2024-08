Favour Ofili descalificada de París 2024 por error

La velocista nigeriana Favour Ofili ha denunciado que no podrá participar en la prueba de 100 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a que la Federación de Nigeria no la inscribió, a pesar de haberse clasificado.

Ofili reveló en su cuenta de Instagram que no es la primera vez que la Federación de Atletismo de Nigeria comete errores de registro. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no pudo competir porque no se liberaron fondos para las evaluaciones, lo que afectó a 14 atletas.

"Con gran pesar me han informado que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. Califiqué, pero la Federación de Atletas de Nigeria (AFN) y el Comité Olímpico de Nigeria (NOC) no ingresaron mi nombre", compartió Ofili en Instagram.

La atleta nigeriana es una de las velocistas más destacadas y una esperanza de medalla para su país, pero debido a la negligencia de la Federación no podrá competir en esta prueba. Afortunadamente, Ofili también está clasificada en los 200 metros y espera que no se repita el mismo error.

"Si los responsables no asumen su responsabilidad, ¡nunca se podrá confiar en ninguna de las organizaciones en el futuro! Espero entrar en la siguiente ronda", concluyó Ofili.