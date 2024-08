'Pauno' no cierra la puerta a tercer refuerzo.

MONTERREY, NL 02-Aug-2024 .-Veljko Paunovic no cerró la puerta a un tercer refuerzo para los Tigres.

Dijo que no entraría en detalles de posiciones, pero que aún siguen viendo jugadores, aprovechando que al mercado aún le queda tiempo. La ventana de FIFA cierra el 14 de septiembre.

Por ahora, los Tigres tendrían que desprenderse de un extranjero, por la llegada del brasileño Joaquim Pereira, y todo indicaría la salida de su paisano Samir Caetano.

"El mercado está abierto, hay posibilidades que estamos mirando, en cuanto a las posiciones no voy hablar ahora mismo porque sería contraproducente en cuanto al proceso de las negociaciones, pero sí que estamos todavía abiertos a alguna incorporación, siempre porqué estamos buscando reforzar algunas posiciones, que tengamos al menos dos opciones ahí y es todo lo que puedo compartir", comentó.

Hasta ahora los felinos han incorporado a dos refuerzos, el portero Fernando Tapia y el central Joaquim.

El cuadro felino cerró hoy su preparación en Houston para enfrentar mañana al Inter Miami por la cima del Grupo Este 3, de la Leagues Cup, en el Estadio de los Texanos.

Joaquim Pereira le manifestó su entusiasmo

"El jugador está en proceso de visado, tema administrativo para estar en la competencia, viene de distinto ambiente y contento, hablé por el por face time, lo vi entusiasmado, tengo buen mensaje de él, queremos que el se sienta parte de este grupo que tiene muchísimas ganas de hacer un buen campeonato. 'Hola míster, buenas tardes, puedes contar conmigo, dispuesto a ayudar el equipo de buena forma'.

"Es importante que la gente que venga entienda la grandeza de este equipo y en eso no le va a faltar tiempo, una vez que este aquí vamos a proceder a incorporarlo a los valores del equipo, y con eso dicho, tampoco quiero ponerle demasiada presión a partir del momento que esté aquí. Nos hubiera venido bien que estuviera, pero tampoco quiero cometerle una lesión que sea contraproducente".

Sobre el golazo de Diego "Chicha" Sánchez

"Metió un golazo, la verdad es que ha sido uno de los mejores goles que he visto, así que me alegró mucho porqué está apoyando y aportando a la Selección Mexicana Sub 20, está teniendo mucho éxito, y les deseamos desde aquí mucha suerte y en cuanto a él, es una gran jugador, lo que queremos es que gane el torneo".

También habló de Fernando Gorriarán

El mediocampista uruguayo apuntó a ganar el certamen, pues ya se comprometieron en la interna a ganarlo y más la tras victoria sobre el Puebla.

"Es un torneo que necesitamos ganar, los más grandes en charla interna nos dijeron que es el único torneo que nos falta ganar, y entre broma y broma, les dijimos que se los queremos dar, el día que les toque irse, que se vayan ganando todo", comentó el charrúa.