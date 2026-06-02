Acereros Jr. y Águilas de Nava definen semifinal en el Parque Xochipilli

Tras una intensa jornada sobre el diamante del Parque Xochipilli, Acereros Jr. y las Águilas de Nava llevaron la serie a un tercer encuentro para decidir quién será protagonista de la semifinal en la categoría 11-12 de la Liga de Béisbol Furiazul.

La tropa acerera tomó la iniciativa al superar a los emplumados por pizarra de 6 carreras a 3 en el primer compromiso de la doble cartelera, en el que el relevista Marcos Martínez trabajó 4.2 entradas con una carrera y 3 hits en contra, a cambio de un ponche recetado, para bajar del montículo con el acierto, mientras que a la ofensiva destacó con un par de anotadas.

La ventaja fue soportada por Mateo Esparza y Gael Garza con un par de rayitas en la segunda entrada, Marcos Martínez timbró en la tercera y sexta, mientras que el mismo Garza y Salvador Reyna cruzaron el plato en el séptimo rollo para redondear el triunfo.

Por el equipo de Nava, la derrota fue para el abridor Jeusey Higa, quien contó con relevos de Diego de los Santos y Rodrigo Rodríguez; por su parte, Ignacio Cerda y Luis Fulgencio descontaron con rayitas en la primera entrada, mientras que Armando Guerrero cerró la cuenta en el sexto rollo.

En la segunda confrontación, las Águilas lanzaron un ataque de 18 imparables para labrar un triunfo por paliza de 17 carreras a 5 sobre la novena acerera, para nivelar la serie y obligar al juego decisivo.

Alan Pérez fue el bateador más contundente de los emplumados al pegar de 3-3 y aportar 4 anotaciones, seguido por Armando Guerrero y Esteban Treviño quienes pegaron de 4-3, además de Martin Olivo con marca de 2-2 e Ignacio Cerda de 3-2.

Rally de 6 en la primera entrada, otro de 5 en la tercera y 4 carreras más en la quinta tanda le valieron a los emplumados para gestar el triunfo, en tanto que Leopoldo Flota figuró en la lomita con el triunfo ante Gael Garza.