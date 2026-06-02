Álvaro Fidalgo mantiene abierta la puerta para regresar al América

Álvaro Fidalgo apenas comenzó su nueva aventura en Europa, pero el mediocampista español dejó claro que su historia con el América todavía no está terminada. El exjugador azulcrema reconoció que se imagina regresando algún día a Coapa y aseguró que las Águilas ocupan un lugar especial en su carrera.

Durante una dinámica de preguntas rápidas, Fidalgo fue cuestionado sobre la posibilidad de volver al conjunto americanista en el futuro. La respuesta fue inmediata y dejó abierta la puerta para un eventual regreso. "Yo creo que sí, ojalá que sí. Ya saben lo que es el América para mí y bueno, pues seguramente en algún momento sí", respondió el futbolista español.

Las palabras del mediocampista llegan apenas unos meses después de haber dejado a las Águilas para cumplir el sueño de regresar al fútbol europeo, luego de una etapa que terminó convirtiéndose en la más importante de su carrera.

Cuando aterrizó en Coapa en 2021, Fidalgo era un futbolista que buscaba relanzar su trayectoria tras no encontrar estabilidad en España. Cinco años después se marchó convertido en uno de los referentes del América, tricampeón de la Liga MX y en un jugador que encontró en México la plataforma para alcanzar metas que parecían lejanas.

El nivel mostrado con las Águilas no solo le permitió consolidarse como una de las figuras del fútbol mexicano. Su proceso de naturalización terminó abriéndole las puertas de la Selección Mexicana, donde logró ser considerado por Javier Aguirre y ganarse un lugar entre los candidatos para integrar la lista mundialista.

De concretarse su convocatoria definitiva, Fidalgo tendrá la oportunidad de disputar la Copa del Mundo de 2026, un escenario que parecía muy lejano cuando llegó al América procedente del Castellón en 2021.

Por ello, cuando habla del América, Fidalgo no se refiere únicamente al club donde ganó títulos. También habla de la institución que transformó su carrera y le abrió la puerta para vestir la camiseta de México.

Con la camiseta azulcrema disputó 227 partidos, registró 22 goles y 30 asistencias, además de convertirse en uno de los líderes del vestidor y en uno de los futbolistas más queridos por la afición.

Su legado quedó ligado para siempre al periodo más exitoso del club en torneos cortos. El español fue una pieza fundamental en la conquista de los campeonatos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, formando parte del histórico tricampeonato americanista.

De hecho, cuando le pidieron definir aquella hazaña en una sola palabra, Fidalgo no dudó en responder: "Historia".

El mediocampista también dejó ver el cariño que mantiene por la institución cuando habló sobre el apodo de "Maguito", uno de los sobrenombres con los que fue identificado durante su paso por Coapa. "Se me hace muy cercano para el Ame. Ahora no me lo están llamando mucho, así que me lo quedo más como para el AME", comentó entre risas.

Actualmente, Fidalgo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Al ser cuestionado sobre cuál considera su etapa más importante como futbolista, eligió el presente, aunque inmediatamente colocó al tricampeonato conseguido con las Águilas como uno de los recuerdos más significativos de su trayectoria. "El de ahora. Y si no, el del tricampeonato", aseguró.

Mientras disfruta de su nueva etapa en Europa y espera conocer si formará parte de la lista definitiva de México para la Copa del Mundo de 2026, Fidalgo mantiene abierta una puerta que seguramente entusiasmará a la afición azulcrema. El futbolista que encontró en el América el impulso definitivo de su carrera no descarta regresar algún día al club que cambió su destino.