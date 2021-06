Adiós al campeón del Mundo, se va Mbappé con pena y sin gloria

Score

En un partidazo, Suiza y Francia empataron 3-3 en tiempo regular y pase a Cuartos de la Eurocopa se definió en una extraordinaria serie de penales.

Cd. de México, México.- Kylian Mbappé es el jugador más caro del mundo y a quienes muchos ven como el heredero del trono de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Desde hoy es también el futbolista que tiene a Francia fuera de la Euro 2020.

El delantero está valuado en 160 millones de euros. No había una sola casa de apuestas en la que la Selección francesa no figurara como favorita. Se fue temprano de vuelta, apenas en los Octavos de Final, tras la derrota contra Suiza en la tanda de penales luego del 3-3 en tiempo regular y extra.

Mbappé, el delantero del PSG por el que suspira el Real Madrid, se despidió de la Euro sin un solo gol.

Mbappé llegó a la Euro como la gran figura de un equipo plagado de cracks como Paul Pogba, Karin Benzema, Antoine Griezmann, N´Golo Kanté, Kingsley Coman, entre otros.

Se va del torneo por la puerta de atrás y no solo por fallar el quinto tiro de la tanda de penales contra Suiza.

Durante el tiempo extra tuvo la jugada más clara luego de un pase magistral de Paul Pogba, pero el delantero dudó en disparar de derecha, como exigía la jugada, y esa indecisión derivó en un mal zurdazo; tardó en regresar a la cancha porque presuntamente se lastimó en dicha acción.

Se trata también del futbolista que tuvo una confrontación abierta con Olivier Giroud, quien se quejó públicamente de no recibir pases del elemento del PSG al arranque de la competencia.

"Hubiera preferido que me lo dijera en el vestuario. Me molestó más el hecho de hablarlo públicamente, pero eso no es un problema, son cosas pequeñas. El equipo no necesita un escándalo", comentó.

Francia culminó primera del Grupo de la Muerte (Alemania, Portugal y Hungría) sin que Mbappé meciera las redes. Durante el torneo, Benzema se despachó con cuatro goles.

Tras la eliminación en la tanda de penales contra Suiza, el técnico Didier Deschamps fue a consolar a Kylian, el delantero que parecía destinado a levantar el trofeo de la Euro pero que ahora es el gran culpable de que el encargado de logística tenga que buscar boletos de avión mucho antes de lo esperado.