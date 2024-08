Agrada a 'Tano' interés de River por Maxi Meza.

MONTERREY, NL 02-Aug-2024 .-A Fernando Ortiz le agrada que Maxi Meza tenga la oportunidad de emigrar al River Plate de Argentina, posibilidad que trascendió desde el país sudamericano y que el entrenador de Rayados, dijo, recién se enteró.

"Sí. Me estoy enterando en este momento que hay un interés por Maxi", reveló Ortiz, también nacido en Argentina.

"La verdad, me pone feliz por él. La directiva valorará en un momento indicado la negociación que tiene por delante. Y de mi parte, lo he dicho siempre, no voy a poner trabas a requerimiento de jugadores de otras ligas. Creo que es algo bueno tanto para el jugador, como la institución que se fijen en jugadores de nuestro club".

Meza termina contrato con Rayados el próximo mes de diciembre, por lo que esta sería una de las últimas ofertas para negociarlo y obtener algún provecho económico.

El mundialista en Rusia 2018 llegó a Rayados para el Clausura 2019, por lo que ha sido parte de los campeonatos Apertura 2019 en Liga MX, Copa de Campeones Concacaf 2019 y 2021 y Copa MX Apertura 2019-2020.