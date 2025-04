Agúndez y Estudillo, a la Final de plataforma 10m en Mundial

GUADALAJARA, Jalisco 03-Apr-2025 .-Las clavadistas Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo cumplieron el pronóstico de clasificar a la Final de plataforma de 10 metros en el Mundial de Clavados Guadalajara 2025.

En tanto, la jalisciense Suri Cueva Lobato se quedó en la fase de preliminares, en el Centro Acuático Panamericano.

En cinco rondas del peliminar, Alejandra Estudillo fue la mexicana mejor clasificada con 325.35 puntos en la tercera posición, sólo por debajo de las chinas Hongchan Quan con 390.40 y Yuxi Chen con 373.65.

"Ellas son unas grandes competidoras y grandes personas. Me gusta mucho verlas, como tiran, aprenderles un poco, me falta mucho, voy iniciando, es mi primera competencia rumbo al ciclo", señaló Estudillo.

Mientras que Agúndez terminó en sexto lugar con un puntaje de 311.50. Suri Cueva Lobato sumó 266.60 puntos.

"Me siento contenta, más que nada por regresar a competir, yo no competía desde los Olímpicos de París y ahora sí que desempolvar el cuerpo, desempolvar la mente, regresar a las competencias. Es emocionante, me doy cuenta que esto es lo que me gusta hacer, disfruto competir, disfruto tirar mis clavados, disfruto prepararme para cada una de mis competencias", mencionó Agúndez.

"Vamos paso a paso, el objetivo de ahorita es de la clasificación a la Final, pero me siento feliz, emocionada de estar nuevamente compitiendo en tan altos niveles".

Agúndez fue de las clavadistas más aclamadas por los cerca de 300 aficionados que asistieron al Centro Acuático Panamericano.

"Uno siempre que está compitiendo siente esos nervios, esa adrenalina, las maripositas en el estómago, pero es lo que me gusta, es lo que me gusta sentir, es justamente importante saber controlar todas esas emociones y el apoyo del público, las porras, el respaldo de toda la gente mexicana se siente y eso también es muy emocionante", señaló la bajacaliforniana que actualmente compite por Jalisco.

La Final de plataforma 10 metros femenil se definirá el sábado 5 de abril, a las 15:02 horas, en la misma sede de la competencia.

"Si sigo tirando bien, tal vez pueda llegar más lejos. Estuve muy nerviosa, pero se sintió muy padre tener a mi familia aquí porque ellos casi no pueden cuando las competencias son en otros lugares".

"Fue muy emocionante ver a las chinas, cuando llegaron no me la creía, pero pues dije: ¡Ay ya, pues son personas!, pero de todos modos soy su fan", dijo la clavadista jalisciense Suri Cueva Lobato.