Declara Ancelotti ante tribunal

CIUDAD DE MÉXICO 02-Apr-2025 .-Por una presunta defraudación fiscal a la agencia tributaria española, Carlo Ancelotti declaró ayer en tribunal español.

La secretaría de Hacienda de aquel país acusa al entrenador del Real Madrid de un fraude fiscal de un millón de euros en 2014 y 2015, derivado de un contrato de derechos de imagen con club Merengue, por el cual ganó 6 millones de euros.

"Yo nunca he dado importancia a los derechos de imagen, los entrenadores no son tan importantes, pero sí los jugadores porque venden camisetas, me importaba solo cobrar seis netos; nunca pensé en defraudar porque nunca me ha pasado", declaró Ancelotti al tribunal español.

De ser encontrado culpable, la Fiscalía pide de cuatro años y nueve meses de prisión por delitos contra la Hacienda Pública.