Alexa Moreno sufre caída y Natalia Escalera se lesiona en París 2024

La mexicana Natalia Escalera no pudo completar la prueba de ´all around´ en gimnasia artística debido a una lesión en el ligamento plantar, lo que la limitó a participar únicamente en la prueba de barras, donde obtuvo una puntuación de 12,800. Esta situación la dejó fuera de los Juegos Olímpicos. Tras su actuación, Escalera, visiblemente emocionada, fue aplaudida por sus compañeras.

En su cuenta de Instagram, Escalera explicó: "Desafortunadamente, en el último entrenamiento, me rompí el ligamento plantar de mi pierna izquierda, donde ya tenía otro desgarre en el gemelo". A pesar de la recomendación médica de no competir, decidió presentarse en las barras, diciendo: "No he llegado hasta aquí para no estar en el escenario más grande del mundo". Agradeció el apoyo recibido y mencionó que, aunque no pudo competir como quería, valora la experiencia de vivir sus primeros Juegos Olímpicos, aunque de una manera diferente.

Por otro lado, la gimnasta Alexa Moreno logró clasificarse con puntuaciones de 13,949 en salto, 12,800 en piso, 12,633 en barras y 11,200 en viga. Durante su actuación en la barra de equilibrio, sufrió una aparatosa caída mientras realizaba dos giros hacia atrás, pero se levantó y terminó su ejercicio con una sonrisa. Moreno comentó a los medios que hizo lo mejor que pudo, reconociendo que hubo algunos errores, pero afirmó que así es la gimnasia.