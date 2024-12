Alista Mackros su despedida

Tras una esplendorosa carrera que forjó por más de 37 años, el esteta Mackros se despedirá de la lucha libre profesional este 2025.

Satisfecho por las máscaras y cabelleras ganadas, por los títulos conquistados y con la seguridad de que sus hijos continuarán la dinastía que inició don Mario Hernández, el "corcel elegante" declaró estar listo para culminar una etapa en el pancracio.

"Se llegó el tiempo de darle paso a las nuevas generaciones de luchadores. Soy de los pocos luchadores de mi camada que continúan, la mayoría ya se retiraron y otros han fallecido, por lo que yo ya estoy alistando mi retiro como luchador profesional", señaló el gladiador monclovense.

"Estoy pensando en hacer mi despedida, primeramente Dios, el próximo año. Ya estamos en preparativos de un evento especial en el que estaré rodeado de mi familia y de luchadores de mi generación, no sé, tal vez de un Difunto I o Panterita del Ring, elementos con los que trabajé mucho en mis inicios", agregó.

Mackros dijo a La Voz que su trayectoria en el rudo deporte inició el 6 de noviembre de 1987 en una función que se escenificó en el Parque AHMSA. En aquella ocasión, el debutante subió al ring con el mote de Comando II, acompañado de su padre Mario Hernández para enfrentar a los rufianes Rudy Mendoza y Americano Loco.

El gladiador recordó que tuvo un intenso fogueo en arenas de Monclova, Palaú y Castaños, posteriormente, el promotor Mario Ayala le dio la oportunidad de trabajar en la céntrica arena que se ubicaba en la calle Carranza, donde poco a poco fue convirtiéndose en un estelarista.

El buen nivel de lucha que mostró el joven Mackros llamó la atención de la leyenda monclovense Herodes, quien recomendó al "corcel elegante" en arenas de Monterrey, Nuevo Laredo y Torreón.

"Después, en 1989, viajé al Distrito Federal a probar suerte en la Empresa Mexicana de Lucha Libre, invitado por Herodes. Debuté en plan estelar en la Pista Arena Revolución en una lucha de relevos australianos contra Pirata Morgan, Hombre Bala y El Verdugo, me mantuve allá por dos años y tomé la decisión de regresar a Monclova", comentó el luchador en entrevista para La Voz.

Entre los mayores logros conseguidos en 37 años de carrera, Mackros presume los títulos de peso Completo del Estado de Coahuila y de la Empresa WWS, así como las máscaras de Angel Infernal, El Impresor y Rencor Chino, lo mismo que la cabellera de Proyecto del Futuro.

"Me siento satisfecho con lo que logré, pero más me siento muy contento porque una vez que me retire, mis hijos continuarán el legado y lo harán con una gran pasión y respeto por este deporte. De mi padre, Mario Hernández, yo heredé una pasión, un amor y un respeto muy grande por la lucha libre, y es algo que seguiré llevando el resto de mi vida", señaló.