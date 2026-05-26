Allende golea 7-0 a Felipe Pescador en la Liga Intermunicipal

El Allende dio su mejor exhibición en lo que va del torneo y registró su tercera victoria de la campaña al golear por 7-0 a la escuadra de Felipe Pescador, en cotejo correspondiente a la novena jornada de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

A pesar de jugar buena parte del compromiso con un hombre menos, tras la expulsión de Alexis Vázquez, la escuadra allendista dominó el partido y tuvo la contundencia necesaria para imponerse con una holgada diferencia.

Alejandro García salió en modo killer y se convirtió en el principal artífice de la ventaja al contribuir con 3 anotaciones, las cuales fueron reforzadas con tantos de Alexis Ruiz, Johan Leija, Daniel Alvarado y Simón Cristian, aprovechando una floja actuación de la zaga pescadora.

El resultado le valió al Allende para salir de la parte baja de la tabla, llegando a 10 unidades, misma cifra con la que se quedó la oncena de Felipe Pescador.

El Santos ATE no tuvo piedad de FC Sporting que se quedó con 10 jugadores desde temprano y no tuvo la capacidad para ajustar, y terminó recetándole una goleada de 10-0 en la cancha del Cefare.

Juanjo Aguilar y Jonathan Reyes conformaron una dupla letal; ambos firmaron hat-tricks para liderar la holgada ventaja santista, mientras que José Amaya, Jesús Vázquez, Efred Aguilar y Chayan Vázquez se unieron al carnaval con un tanto, sellando una goleada de escándalo.