Acereros y Búfalos buscan títulos en la Liga de Fútbol Americano

Los Acereros aseguraron su presencia en el "Súper Domingo" en dos categorías, mientras que los Búfalos de la colonia Obrera se instalaron en la final de la división Midget y buscarán un título en la Temporada Juvenil 2026 de la Liga de Fútbol Americano de la Región Centro de Coahuila.

En la triple cartelera de playoffs que se disputó el pasado domingo sobre el emparrillado del Club Acereros, los Steelers hicieron valer la localía en la categoría Pee Wee con un triunfo de 30-0 sobre Búfalos, firmando así su boleto al juego por el campeonato. Antonio García Carrillo y Mauro García Bautista encabezaron el ataque acerero y juntos apuntalaron la ventaja.

Posteriormente, en la división Junior, los Acereros volvieron a imponer condiciones ante la "marabunta roja" y, en un duelo de mucho choque y defensivas férreas, terminaron llevándose la victoria por marcador de 8-0, para amarrar su segunda final de la campaña. La "cortina de acero" encontró la diferencia con un touchdown de José Manuel Castillo, además de la conversión conseguida por Ángel Uriel Martínez, para inclinar la balanza.

Por su parte, los Búfalos sacaron los cuernos y embistieron a Panteras con marcador de 24-8 para reservar su lugar en la final de la categoría Midget. Ricardo Gómez y Damián Méndez formaron una dupla explosiva que hizo pedazos a la defensiva felina y guió a la "marabunta roja" rumbo al triunfo. Del otro lado, las Panteras apenas lograron maquillar el marcador con anotación de Brandon Bautista y conversión de Leonardo Mijares.

De esta manera, Acereros se medirá ante el Club Bucaneros por la corona en las categorías Pee Wee y Junior, mientras que Búfalos buscará el campeonato de Midget frente a los filibusteros.