Los 11 jugadores mexicanos que quedaron fuera del Mundial 2026 bajo el proceso de Javier Aguirre

Durante el proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, el entrenador Javier Aguirre realizó un recorte final de convocatoria que dejó fuera a varios futbolistas mexicanos que habían formado parte del camino hacia el torneo o que eran considerados en distintos momentos del ciclo.

Entre los casos más destacados se encuentra el del portero Luis Ángel Malagón, del América, quien venía de ser titular en la Selección Mexicana campeona de la última Copa Oro. Sin embargo, una lesión en el talón de Aquiles lo alejó de la actividad y, en consecuencia, de la lista mundialista.

¿Qué futbolistas fueron descartados?

En la línea defensiva, Richy Ledezma, lateral del Guadalajara, quedó fuera a pesar de haber realizado incluso el cambio de federación ante FIFA para representar a México. También se suman Jesús Orozco "Chiquete", defensor de Cruz Azul, quien fue descartado tras una lesión, y Alejandro Gómez, de Xolos, quien participó como sparring en la concentración final pero no logró convencer para la convocatoria definitiva.

Otro caso es el de Bryan González, lateral izquierdo de Chivas, quien tuvo un rendimiento destacado en la Liga MX, aunque la competencia en su posición terminó por dejarlo fuera de la lista final.

Lesiones y decisiones técnicas

En el mediocampo, Carlos Rodríguez, jugador de Cruz Azul, completó todo el proceso con el cuerpo técnico e incluso participó en torneos oficiales del ciclo, pero no fue incluido en la convocatoria final. A él se suma Marcel Ruiz, del Toluca, quien sufrió una lesión de rodilla que lo descartó de inmediato del Mundial tras confirmarse la gravedad de su situación. También aparece Kevin Castañeda, mediocampista que formó parte del grupo de sparrings, pero que no logró espacio en una zona altamente competida.

Impacto en la delantera

En la zona ofensiva, Diego Lainez destaca como uno de los nombres más llamativos que no entraron en la lista final, luego de haber sido descartado por decisión técnica. Germán Berterame, quien había sido considerado en el proceso, también quedó fuera tras perder protagonismo en el cierre del ciclo. Finalmente, Jordan Carrillo, atacante de Pumas, se quedó fuera pese a su buen momento en la liguilla, siendo considerado únicamente en la prelista de 55 jugadores.

De esta forma, el proceso de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 dejó fuera a una serie de futbolistas que participaron en distintas etapas del ciclo, pero que no lograron consolidarse en la convocatoria definitiva.