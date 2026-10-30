Álvaro Ortiz se posiciona en el T9 del Vidanta World Mexico Open

Álvaro Ortiz vuelve a encontrar motivos para soñar con una semana grande en casa.

El mexicano cerró la segunda ronda del Vidanta World Mexico Open con una tarjeta de tres golpes bajo par, llegó a un acumulado de -9 y se instaló en el T9 de la clasificación, convertido en el mejor latinoamericano de la jornada.

El tapatío conoce la sensación de levantar este trofeo. En 2021 conquistó el Abierto Mexicano de Golf, cuando el certamen todavía llevaba ese nombre, y ahora tiene una nueva oportunidad de pelear por el título, esta vez en un escenario que reúne a algunas de las figuras más importantes del circuito.

Su desempeño volvió a dejar buenas señales. Ortiz sintió que mantuvo el nivel mostrado en la primera ronda, con un golf consistente de principio a fin, aunque un error en el hoyo 18 le impidió cerrar el día sin sobresaltos.

"Siento que jugué de forma muy parecida a la de ayer, gran golf de principio a fin. Tuve un pequeño problema en el 18. Sinceramente, no creo que haya hecho un mal swing, de hecho, me pareció un buen swing. Quizás no planifiqué bien. Tal vez fui demasiado ambicioso con la distancia. La bola acabó en el agua y no pude salvar el bogey".

El bogey no borró las buenas sensaciones con las que abandonó el campo. Con 36 hoyos todavía por delante, el mexicano sabe que necesita mantener la concentración si quiere transformar su buen comienzo en una oportunidad real de campeonato.

"Ya estamos a mitad de camino. Todavía quedan 36 hoyos, falta mucho, pero definitivamente siento que voy por el buen camino. Mi juego se siente sólido, todas las facetas están en punto y estoy emocionado por el fin de semana".

A su favor también juega el respaldo de los suyos. Esta semana, Ortiz no está solo: sus padres, su hermano, su novia, familiares de ella y amigos lo acompañan en el torneo. Una presencia que convierte cada recorrido en una experiencia especial y le recuerda por qué competir en México tiene un significado distinto.

"Esta semana tengo a todo mi grupo conmigo, ¡es increíble! Están mis padres, mi hermano mediano, mi novia, los padres de ella, varios amigos de Guadalajara y otros de León. Siempre es un gusto ver a mis amigos. Es increíble jugar frente a ellos y ante mis seres queridos. Realmente puedo sentir su apoyo y estoy muy agradecido de que estén aquí conmigo".

Ortiz ya dio el primer paso para meterse en la conversación por el título. El fin de semana pondrá a prueba su consistencia y la posibilidad de repetir aquella conquista de 2021, con el aliento de su gente como impulso para buscar otra semana inolvidable.