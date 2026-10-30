Sergio Pérez se transforma en El Rey del Reyno en el Gran Premio de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fórmula 1 transformó la imagen de los pilotos de la parrilla en figuras inspiradas en la lucha libre mexicana como parte de una campaña temática previa al Gran Premio de la Ciudad de México. La iniciativa incluyó el diseño de máscaras personalizadas y la asignación de sobrenombres para los competidores en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez encabeza la caracterización al portar la identidad de "El Rey del Reyno", luciendo una máscara decorada con motivos alusivos a la bandera nacional y elementos prehispánicos. El diseño conecta con las celebraciones que el deportista realiza durante la jornada en la capital del país, donde alcanza la cifra de 300 Grandes Premios disputados en la máxima categoría del automovilismo deportivo.

Máscaras de lucha libre para los pilotos

La transformación abarca a integrantes de escuderías como Red Bull, Ferrari, Mercedes y Cadillac, asignando un alter ego a cada competidor. Entre las caracterizaciones presentadas destacan Max Verstappen bajo la denominación de "El León de Limburgo", Charles Leclerc como "Il Principe Di Monaco", Lewis Hamilton identificado como "Sir Legend", y Lando Norris personificado como "The Flying Brit".

Integración de la identidad folclórica mexicana

Las máscaras incorporan referencias culturales tradicionales de la lucha libre nacional, fusionando los colores distintivos de las escuderías con la simbología de las arenas de combate. La dinámica forma parte de las actividades de entretenimiento y promoción enfocadas en integrar la identidad folclórica mexicana dentro del programa oficial de la competencia automovilística.