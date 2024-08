América va por un refuerzo más; Jardine aceptó regaño del 'mandamás'

América cerró su preparación para el partido que sostendrá este sábado por la noche ante Puebla y lo hizo con la presencia en las instalaciones de Coapa del propietario de la institución, quien a decir del técnico André Jardine, compartió su sentimiento de frustración tras la eliminación en Leagues Cup.

Sabemos dónde estamos parados, el patrón siempre habla con dos corazones, el de un aficionado apasionado por América y con el del dueño del club, quien trabaja tanto para construir este club y estar en el momento que estamos. Sabemos cuánto le gusta y trabajó para estar en este momento con América en esta estructura, es un club que paga al día a todos, que tiene estructura, que no para de crecer en todas las instancias, es un club muy bien llevado y como todos, tiene expectativas altas. Es un poco este sentimiento de frustración, mostrar lo importante de cada competencia, es importante escuchar del patrón cuánto queremos ser campeones en torneos que no sean solamente mexicanos, que la marca América crezca, que trabajemos para que esto suceda con más fuerza".

El brasileño reveló que fue larga la charla con el mandamás azulcrema y que hay un pésimo sentimiento del torneo binacional:

Fue una plática larga y nos colocamos de su lado, el mismo lado en el que sentimos frustración, tristeza, sentimiento de no haber sido competentes, es un pésimo sentimiento porque la responsabilidad es nuestra. Es bueno escuchar esto de nuestra parte, que vea que estamos comprometidos y queremos responder a partir de mañana, dar respuesta fuerte", expuso.

En ese mismo sentido, el entrenador brasileño aseguró que es importante que una figura como la del propietario comparta sus sensaciones hacia los jugadores a fin de hacerles ver el club al cual representan y la trascendencia que este tiene a nivel continental, como mencionó el propio André.

Es importante. El club es un gigante no solamente de México, es un gigante de todo el Continente, tiene una de las mayores aficiones del mundo. Es importante que el patrón pase sus sentimientos, sensaciones, recordar a todos donde estamos parados, lo que representan en cada competencia que jugamos, lo que es representar a este club. Nos sentimos dolidos todos, desde el presidente hasta todo el staff, estábamos muy enganchados en buscar un título más, no mentimos sobre este tema, no desvalorizamos la Leagues Cup. Teníamos ganas de estar en instancias finales, fracasamos, no conseguimos el objetivo. Es un momento importante para reagrupar fuerzas, estar juntos cuerpo técnico, jugadores y staff para empezar un nuevo camino rumbo a otro objetivo. Una nueva posibilidad de hacer historia con este club", señaló.

En otro tema, ante la baja de Igor Lichnovsky por lo que resta del torneo, Jardine confesó que van a buscar un refuerzo más, aunque no en la posición de defensa central debido a que le parece que ahí están bien cubiertos con los jugadores que tienen.

Este evento negativo en la parte de Igor nos da la oportunidad de reemplazarlo en otra posición. Consideramos mucho esto, ya no nos movemos, no adelanto la posición que buscamos para no crear expectativas ni afectar la negociación. Vamos a buscar un refuerzo, no va a ser en la central porque nos sentimos bien servidos, vamos a reforzar donde pensamos que tenemos que fortalecernos en el torneo", sentenció.