Francia se prepara para el Mundial 2026: amistosos contra Brasil y Colombia

Francia planea enfrentarse a Brasil, por primera vez en una década, y a Colombia en sendos partidos amistosos en marzo en Estados Unidos como parte de su preparación para el Mundial de 2026, anunció el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo.

Todavía no está cerrado, pero estamos en negociaciones avanzadas para poder respirar aire americano en el mes de marzo. Un momento adecuado porque el Mundial será allí", declaró Diallo al término de un Comité Ejecutivo de la FFF, que dio luz verde al plan para esos dos amistosos.

Lo pongo en condicional porque Colombia podría ser nuestro adversario (en la fase de grupos de la Copa del Mundo), así que en ese caso habría que ver cómo hacer", puntualizó Diallo.

¿Dónde se jugarán los partidos amistosos?

Los encuentros preparativos serían en Boston y Florida.

El sorteo del Mundial de 2026 será el 5 de diciembre en Washington. Francia no podrá caer en el mismo grupo que Brasil, ya que ambas selecciones son cabezas de serie.

El último duelo entre las dos selecciones múltiples campeonas del mundo se remonta a marzo de 2015, un amistoso que la Canarinha ganó 3-1 en el Estadio de Francia de Saint-Denis, en la periferia norte de París.

¿Qué más se planea para la preparación del Mundial?

Diallo también habló de otras fechas previstas por la FFF para preparar el Mundial.

Miembros del equipo técnico de Didier Deschamps irán a Estados Unidos en los próximos días para hacer un primer análisis de los posibles campamentos base que podría tener la selección de Francia", señaló.

El sorteo del 5 de diciembre nos permitirá no solo conocer nuestros rivales, sino saber dónde va a jugar Francia. El trabajo hecho por adelantado nos permitirá ir más rápido para elegir nuestro cuartel general", subrayó.

Diallo avanzó también que Deschamps anunciará su lista de convocados para el Mundial "alrededor del mes de mayo".

Después Les Bleus jugarán dos partidos amistosos en su país antes de cruzar el Atlántico para el Mundial. Esos duelos no serán probablemente en el Estadio de Francia, que tiene conciertos previstos en esas fechas.