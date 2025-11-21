FIFA confirma horarios y países del repechaje mundial 2026 en Monterrey y Guadalajara

La FIFA confirmó el calendario oficial del repechaje rumbo al Mundial 2026, torneo que entregará dos boletos para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Tras realizarse el sorteo en la sede de la FIFA en Zúrich, quedaron definidas las fechas y cómo se repartirán las seis selecciones entre Guadalajara y Monterrey.

¿Cuáles son las fechas confirmadas para el repechaje?

Las Semifinales del torneo se jugarán el jueves 26 de marzo, mientras que las Finales se disputarán el martes 31 de marzo de 2026. Todos los duelos serán a partido único, por lo que cada enfrentamiento será de eliminación directa y con clima de máxima tensión.

¿Qué selecciones jugarán en Guadalajara y Monterrey?

Dos estadios mexicanos serán sede de este torneo clasificatorio: el Estadio Guadalajara (Akron) y el Estadio de Monterrey (BBVA), recibiendo dos partidos cada uno.

En Guadalajara se jugará el Camino 1, que incluye a Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

En Monterrey se disputará el Camino 2, conformado por Bolivia, Surinam e Iraq.

¿Cómo será el formato del torneo?

Los seis participantes buscarán quedarse con uno de los dos boletos restantes a la Copa del Mundo 2026, asegurando duelos de alto voltaje en territorio mexicano.

El torneo representa una de las últimas oportunidades para hacerse presente en la edición histórica del Mundial de 48 equipos.

¿Cuándo estarán disponibles los boletos?

La afición podrá adquirir boletos a través del portal de FIFA, con la información de venta disponible a inicios del próximo año.

El Play-Off forma parte de una agenda clave rumbo al Mundial: incluye también el Sorteo Final el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington DC y el 76° Congreso de la FIFA, el 30 de abril de 2026 en Vancouver.

El torneo de repechaje en México será un momento histórico dentro de la preparación hacia la Copa del Mundo 2026, que iniciará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.