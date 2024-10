Andrada sí va ante San Luis; 'Corcho', descartado.

MONTERREY, NL 04-Oct-2024 .-Rayados tuvo su último entrenamiento antes de viajar a San Luis por la Jornada 11 y en conferencia de prensa, Martín Demichelis confirmó que Esteban Andrada será titular pese a tener cuatro amarillas en el torneo.

El "Micho" habló luego de la práctica albiazul y dejó claro que el "Sabandija" iniciará el partido ante los potosinos, pues no pueden pensar en una sanción, aunque sí lo llamó a ser responsable y no provocar una amonestación.

"Esteban es el arquero titular, claro está, todos los que van a iniciar mañana tienen el riesgo de ser sancionados, es parte del deporte, pero no podemos estar pensando en eso. Esteban va a jugar, es un chico de experiencia, muy profesional, se tiene que dedicar a atajar, hacerlo bien, no hay que provocar, va a arrancar", comentó el estratega argentino.

La mala noticia para Demichelis es que, de nuevo, no podrá repetir alineación, pues Jorge Rodríguez quedó descartado por una molestia muscular en la zona lumbar, además, dejó claro que usará el Clásico Regio amistoso para ver a jugadores con menos minutos.

"Jorge después de Chivas sufrió un problema en los lumbares, no se pudo recuperar, se hizo todo, pero no llega al 100 y el que no se puede entrenar en la semana no es el indicado para empezar, las ganas en los jugadores siempre están, se irán recuperando, tenemos Fecha FIFA, tenemos un amistoso que servirá para ver a los jugadores que van jugando menos, lo importante es no ir más allá, sino mañana en San Luis hacer un gran partido", mencionó.

Rayados viajará hoy a San Luis para enfrentar este sábado a las 17:00 encarar la fecha 11 del Apertura 2024.