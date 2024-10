Andrés Guardado, un jugador con estrella

GUADALAJARA, Jalisco 09-Oct-2024 .-El 20 de agosto de 2005 está marcado como el día que Andrés Guardado debutó como futbolista profesional en el Atlas.

Andrés Guardado era un chico que estaba por cumplir los 19 años y el Atlas, en la temporada 2005-2006, se jugaba la permanencia en Primera División.

El técnico Daniel Guzmán, al igual que los técnicos de todos los equipos, estaba obligado a debutar al menos a un jugador menor de 20 años y 11 meses y eligió a Andrés Guardado, quien en aquel entonces se desempeñaba como lateral izquierdo.

Aquella noche en el Estadio Jalisco, Andrés Guardado debutó y fue inamovible.

"Para mí Andrés es un hijo adoptivo, porque yo lo debuté, pero además él ha tenido muy buena relación con mi familia, yo con la de él, y me siento muy orgulloso de la carrera que él ha hecho porque jugó cinco mundiales, fue un líder, es la misma persona de 18 años que es hoy a los 37; pareciera que estoy platicando con el mismo chico que debuté.

"Yo sé que al retirarse le va ir muy bien como entrenador, directivo o representante porque es un chavo con mucha estrella.

"He comentado que cuando le di la oportunidad de debutar en un partido en la temporada en la que nos jugábamos la permanencia en Primera División, hablé con él previo al partido contra Pachuca y aunque en la semana lo entrené, nunca le aclaré que iba a jugar. Un día antes le pregunto: '¿Tienes miedo de jugar', y me dice: 'Profesor, es la oportunidad que he estado esperando'.

Hablar con él era como hablar con un jugador con 40 partidos en Primera División, muy maduro, con una visión que no se le ve a cualquier persona, ése es Andrés Guardado".

"Mucho me han preguntado que, si no tenía jugadores extranjeros como para poner a otro, y claro que los tenía, estaba Danilo Vergne, Denilson, Marcelo Macedo, Fabricio Fuentes. El día que lo puse parecía que había puesto al titular indiscutible. Fabricio Fuentes, que era mi capitán, me dijo que ya no lo sacara", dijo a CANCHA, Daniel Guzmán, quien dirigió al Atlas en el Apertura 2005 y el Clausura 2006.

Pero la apuesta de Daniel Guzmán fue mucho más allá de debutar y mantener a Guardado como titular en el Atlas, pues además se lo recomendó al entonces técnico de la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe, quien lo debutó en el Tricolor un 14 de diciembre de 2005 en el partido amistoso ante Hungría.

A partir de ahí, los llamados de Andrés Guardado a Selección serían recurrentes y La Volpe decidió incluirlo en la lista final para Alemania 2006, en donde debutó en el juego de Octavos de Final ante Argentina.

"En una comida con mi amigo Ricardo La Volpe en un restaurante en Guadalajara le hablé de Andrés. A La Volpe no le cubría sus expectativas ningún carrilero por izquierda, y le dije que viera a Andrés Guardado, tiene 18 años, trae toda el hambre, las ganas, ve a ver al Atlas, lo vio, lo convocó y jugó el Mundial.

Andrés tenía estrella, porque nunca he visto a un jugador que debute y en seis meses juegue un Mundial, yo no lo pude jugar teniendo 10 años de carrera como titular", recordó Daniel Guzmán.