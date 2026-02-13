Ángel Correa se burla de Cruz Azul y su cambio de estadio

Antes de hablar del partido, Ángel Correa eligió hablar de la dirección. O mejor dicho, de la falta de una fija. El jugador de Tigres se burló del constante cambio de estadio de Cruz Azul, con tono relajado pero mensaje claro, dejó caer una frase que encendió la previa: "No sé cuál es la casa de ellos".

La declaración no fue casual. La Máquina viene de jugar el torneo pasado en el Estadio Olímpico Universitario y ahora disputa el Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Un detalle que el argentino convirtió en broma justo antes del enfrentamiento entre ambos equipos.

"No sé cuál es la casa de ellos", soltó entre risas. "En el torneo pasado, ¿dónde jugamos? ¿Dónde era en la cancha?... Ahora jugamos en la de Puebla (risas), no sé cuál es la casa de ellos...", agregó.

Pese al comentario, Correa bajó el tono cuando habló del aspecto deportivo y reconoció que enfrentar a Cruz Azul siempre exige una máxima concentración.

"Nada, como decía antes, es un grandísimo equipo, somos conscientes de prepararlo (el encuentro) de la mejor manera para traernos los tres puntos porque es muy importante para nosotros", manifestó.

El argentino tuvo palabras para Nicolás Ibáñez, quien recientemente dejó a los Tigres para sumarse al conjunto cementero. Además de que ya logró anotar en el duelo de la Concacaf Champions Cup en la victoria ante el Vancouver.

"Contento por Nico, porque haya debutado y haya hecho un gol; la verdad que se lo merece. Compartí el torneo pasado con él; es una grandísima persona, tanto él como su familia. Nos recibieron muy bien acá, nos hicieron sentir muy a gusto, así que les deseo lo mejor", indicó.

Entre ironía y respeto, el cruce ya empezó a calentarse fuera del campo. Cruz Azul y Tigres se enfrentan este domingo 15 de febrero, en el partido correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026.