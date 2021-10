Ángel Rendón Rangel: un mánager que nació para ser campeón

El beisbol es la cumbre del deporte de la una y mil jugadas, grandes peloteros han salido forjados de la ciudad Monclova, Coahuila, pero el talento se explota desde el manejo que se lleva por los mánagers y coaches de los diferentes equipos, no todos nacen con la habilidad de ser líder, pero hay casos especiales que desde su llegada al frente de diversos equipos han logrado obtener el éxito, tal es el caso del mánager campeón de la Liga del Norte de Coahuila con CEUC Monclova Ángel Rendón Rangel.

Desde que egresó de la escuela normal de educación física en el 2006, tomo la decisión de ser manejador de equipos infantiles de beisbol, inspirado por su padre que siempre entregó sus ratos libres al beisbol infantil en el club Piratas. Actualmente es el mánager campeón en la LNC.

¿Cómo ha sido el dirigir infantiles, ahora a ex peloteros Profesionales y Amateurs?

La diferencia para mí es solo la edad y el género porque el beisbol es el mismo, la mentalidad para mí ha sido la misma hacer equipos ganados y eso solo se logra con entrenamientos, disciplina y respeto entre todos.

¿Cuáles son tus logros más importantes hasta el momento?

Hasta ahorita estos logros fue ser mánager por primera vez en la Liga Suárez Villastrigo y Liga del Norte de Coahuila, quedar campeones ante todos los retos y dificultades en las dos ligas, nadie nos regaló nada todo se hizo con mucho sacrificio y siempre como le digo a mis equipos, la base del éxito es el entrenamiento, constancia y la disciplina, pero sobre todas las cosas un equipo con disciplina siempre tiene buenos resultados.

¿Qué sensaciones pasaron por su persona al caer el out 27 del campeonato?

Al caer ese último out solo quise agradecer a Dios por el lugar y el momento donde me puso, ver como los meses de entrenamiento atrás había funcionado, este gran proyecto al final vio reflejado el resultado.

¿Cuáles han sido las dificultades que has vivido en tu proceso como mánager?

Yo creo es que la mayoría de los equipos ganadores tienen muchas veces los equipos contrarios, afición que no te acepta por ser ganador, pero a la vez muchos quieren estar aquí y cuando llegan se dan cuenta, ser ganador no es fácil, pero siempre les he dicho a las personas que me contrataron yo trabajo a base de resultados.

¿Qué proyectos siguen para Ángel Rendón?

El proyecto que sigue es que la próxima temporada vamos a regresar más fuertes y vamos a buscar el bicampeonato tratando de tener la misma base de este equipo. La clave para ganar campeonatos es nunca darme por vencido y tratar de inculcar mente ganadora a todos los que son parte del equipo, ganar y ganar no hay otra cosa.

"Finalmente estoy agradecido con la gente que confía en mí para seguir demostrando que con poco se puede ganar mucho, a mi familia, padres, esposa y mis hijos que me han apoyado en todos los momentos buenos y malos, también agradecer a quienes en estos últimos años a mi amigo Matías Carrillo y Domingo Castro que a ellos les he aprendido mucho en el tiempo que ellos han estado trabajando junto con los muchachos de la Academia de Acereros de Monclova", finalizó.