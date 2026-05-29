Barcelona ficha a Anthony Gordon: 70 millones de euros desde Newcastle

El Barcelona dio el primer gran golpe del mercado de fichajes. La directiva encabezada por Deco amarró de forma oficial la incorporación del extremo inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle United. El atacante llega como la máxima apuesta para revolucionar la ofensiva del esquema comandado por el director técnico Hansi Flick de cara a la próxima temporada.

La operación por el seleccionado de Inglaterra se cerró en un trato exprés. El costo de la transferencia se fijó en 70 millones de euros fijos, con la posibilidad de escalar hasta los 80 millones en variables según los objetivos de rendimiento. El habilidoso futbolista de 25 años ya estampó su firma en un contrato a largo plazo por las próximas cinco temporadas, asegurando su permanencia en la escuadra culé hasta el año 2031.

Gordon aterriza en la Ciudad Condal tras firmar un año sobresaliente en la Premier League y competencias internacionales. El británico presume un perfil multifuncional ideal para la escuadra de Flick: Velocidad letal en transiciones rápidas. Desborde explosivo por ambas bandas. Presión alta asfixiante sin balón. Olfato goleador pisando el área rival. Esta versatilidad le permitirá jugar tanto de extremo por izquierda como de eje de ataque en momentos de rotación.

Con este movimiento estratégico antes del viaje a la justa mundialista, el Barcelona se declara listo para pelear la cima de LaLiga y recuperar el protagonismo continental en la Champions League. El proyecto deportivo culé manda una advertencia clara en el balompié europeo: la reconstrucción va muy en serio.