Marcelo Flores es convocado por Canadá para el Mundial 2026

La selección de Canadá dio a conocer su convocatoria para la Copa Mundial de 2026, y entre los nombres que destacan aparece Marcelo Flores, mediocampista de Tigres, quien logró asegurar un lugar en la lista definitiva. Su inclusión representa un paso importante en su carrera internacional y confirma la confianza que el cuerpo técnico canadiense ha depositado en su talento y crecimiento reciente.

Flores, quien anteriormente formó parte de los procesos juveniles y de la selección mayor de México, decidió representar a Canadá tras completar el cambio de asociación aprobado por la FIFA. Desde entonces, ha sido considerado dentro del proyecto encabezado por el entrenador Jesse Marsch, con la mira puesta en el Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

El futbolista de 22 años llega a esta convocatoria después de una temporada positiva con Tigres, donde ganó mayor protagonismo y sumó minutos importantes. Su desempeño en la Liga MX le permitió mantenerse en el radar de la selección canadiense y consolidarse como una alternativa valiosa en el mediocampo y el ataque.

Con esta convocatoria, Marcelo Flores tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo y formar parte de una generación canadiense que cuenta con figuras destacadas como Alphonso Davies y Jonathan David. La presencia del jugador refleja el crecimiento de su carrera y el papel que podría desempeñar en uno de los torneos más importantes de su trayectoria profesional.

Convocatoria completa:

Porteros: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace)

Defensas: Alistair Johnston (Celtic FC), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham FC), Moise Boimbito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough)

Mediocampistas: Stephen Eustaquio (LAFC), Ismail Kone (US Sassuolo Calcio), Tajon Buchanan (Villareal), Matthieu Choiniere (LAFC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (LAFC), Jonathan Osorio (Toronto FC)

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCF Mallorca), Tani Oluwaseyi (Villareal)