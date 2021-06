Arremete Hugo Sánchez contra convocatoria

Score

El mejor jugador mexicano de todos los tiempos comentó que el Tata está favoreciendo a uno de sus compatriotas, al ponerlo por encima de jugadores como Carlos Vela o Javier Hernández.

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo Sánchez lamentó que Rogelio Funes Mori esté desplazado a los delanteros mexicanos, que además están siendo ignorados por Gerardo Martino, director técnico del Tri.

"Es bienvenido para vivir, para tener familia. Todos son bienvenidos como turistas, a vivir, pero laboralmente tenemos muchos mexicanos desempleados. Si realmente es mejor que un mexicano en lo suyo, adelante, pero curiosamente el que decide si es mejor o no es otro argentino. ¿O me vas a decir que Javier Hernández o Carlos Vela no son mejores que Funes Mori? En la Selección no se permite, ahí hay trampa para borrar a mexicanos de nacimiento con mayores capacidades futbolísticas", expuso.

El Pentapichichi salió en defensa de Javier Hernández y dijo que su caso se parece mucho a lo que él vivió cuando intentaron vetarlo del Tri previo a la Copa América 1993.