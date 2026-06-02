Artistas se preparan para la inauguración del Mundial 2026

A tan solo unos días del Mundial 2026, se revelan varios factores relacionados con la ceremonia de inauguración. Uno de ellos es el programa de actividades que se llevará a cabo el próximo 11 de junio, antes de que ruede el balón en el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El show musical para la inauguración del Mundial no podía faltar y para el próximo 11 de junio, varios artistas están invitados, como la cantante y compositora sudafricana Tyla. También estarán presentes Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Maná y Los Ángeles Azules. La selección de Sudáfrica llegó este martes 2 de junio a su campo base en Pachuca, donde recibió una emotiva bienvenida con mariachi y un video que compartió en redes sociales. 'Bienvenidos a México. Bienvenidos a Hidalgo. Bienvenidos a Pachuca. Bienvenidos a la Cuna del Fútbol', fue parte del mensaje para los Bafana Bafana.

9:00 am – Apertura de puertas del Estadio CDMX.

11:00 am – Todos los asistentes deben estar sentados en sus asientos.

11:30 am – Inicia la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026.

12:05 pm – Finaliza la Ceremonia de Inauguración del Mundial.

12:10 pm – Salen a calentar los equipos en la cancha del Estadio CDMX.

1:00 pm – Inicia el partido entre México y Sudáfrica.