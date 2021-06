Arturo Vidal insiste en fichar con Club América

Score

Arturo Vidal volvió a lanzarle un guiño a las Águilas tras el debut de la Selección Chilena en la Copa América 2021

México.- Arturo Vidal reiteró su deseo de jugar para el Club América luego del partido que la Selección de futbol de Chile disputó ante la de Argentina.

En la zona mixta realizada posterior al encuentro correspondiente a la Copa América 2021, Arturo Vidal, jugador del Inter de Milán , aseguró que le haría feliz fichar con las Águilas.

Aunque eso sí, manifestó que antes de todo debe existir interés en ambas partes en aras de que el fichaje llegue a buen puerto.

"Siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber (interés) de las dos partes, tengo contrato con el Inter, seguiré haciendo mi carrera y si en algún momento se me da, feliz" ARTURO VIDAL También lee: América, muy cerca de fichar al chileno Arturo Vidal, ex del Barcelona

¿Qué dice el Club América respecto a Arturo Vidal?

Han sido ya varias las ocasiones en que Arturo Vidal

manifiesta su deseo de jugar para el

Club América

, incluso

Santiago Baños

, presidente deportivo azulcrema, habló al respecto hace días.

Sin embargo, sus palabras fueron desesperanzadoras, pues aseguró que el Rey Arturo no fichará con el Club América de cara al Apertura 2021.

Y es que, señaló, el sueldo del chileno es exorbitante para un equipo como las Águilas. Vale apuntar que el susodicho gana 7.2 millones de euros ( 173 millones de pesos ) en el Inter de Milán .