Así queda la reclasificación rumbo a la Liguilla del Clausura 2022

Ciudad de México-Chivas vs. Pumas se roban las miradas del repechaje del Clausura 2022, partido que se llevará a cabo en el estadio Akron en busca de llegar a los Cuartos de Final.

Luego de 17 jornadas de fase regular, Guadalajara y Pumas chocarán en la reclasificación y complementan la fase los duelos entre Puebla vs Mazatlán; Monterrey vs Atlético de San Luis y Cruz Azul vs. Necaxa.

Pachuca terminó como líder del Clausura 2022 y junto a Tigres, Atlas y América, esperan rival en los cuartos de final.

Antes de que iniciara la Jornada 17, solo Tuzos y el equipo de Miguel Herrera tenían asegurado su lugar como los dos mejores equipos. En la última jornada, se definieron los dos últimos equipos clasificados a cuartos de final y los enfrentamientos de la reclasificación.

América llegó a la Liguilla con el empate sin goles ante Cruz Azul en la última jornada. Las Águilas aprovecharon la derrota de Puebla ante Mazatlán y la igualada fue suficiente para confirmar su recuperación en el torneo, desde el último lugar al cuarto general.

Chivas tenía remotas opciones de evitar el repechaje y se acabaron apenas concluyó el empate 0-0 ante Necaxa, pero la combinación de resultados le otorgó la localía en la reclasificación.

Cruz Azul estaba obligado a ganar a América y llegaba directo a Liguilla, pero el empate lo mandó al octavo puesto de la clasificación y enfrentará a Necaxa.

Pumas logró su boleto a la fase final con un triunfo 2-0 sobre Pachuca, con dos goles de Juan Ignacio Dinenno.

Partidos de repechaje:(5) Puebla vs. Mazatlán (12)

(6) Chivas vs. Pumas (11)

(7) Monterrey vs. Atlético de San Luis (10)

(8) Cruz Azul vs. Necaxa (9)