Asume la Gerencia de Veracruz Héctor Páez

Desde el bello puerto de Veracruz, me reporta la compañera Paola Ríos, que la Dirección Deportiva de El Águila de Veracruz da a conocer que Héctor Páez deja de ser coach de receptores y asume el puesto de Gerencia Deportiva de El Glorioso en la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Héctor Páez vivirá su segunda experiencia como Gerente Deportivo, previamente lo hizo con los Tigres de Quintana Roo y conoce la función que debe desempeñar ahora.

"Contento, listo y preparado para este nuevo reto, es algo que se dio esta temporada, agarro esta responsabilidad con mucho gusto, es un reto en lo personal.

Agradezco a la organización de Tigres que me dio la oportunidad de estar en esta área (Gerencia), no la desconocemos, creo que será un factor importante tener esa experiencia vivida para transmitir a los jugadores, estar entre el jugador y la directiva apoyándonos en cualquier situación que se ocupe en el momento resolverlo para que ellos en el terreno de juego no tengan ningún contratiempo y den el máximo esfuerzo", sentenció Páez.

Además de jugar 18 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol, Héctor Páez es Licenciado en Educación Deportiva en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuya preparación más su experiencia en el terreno, le dan las herramientas para desempeñar el puesto de Gerente Deportivo.