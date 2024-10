Atlas encara rivales como si fueran el Real Madrid

Dos semanas atrás, Atlas sumaba tres derrotas consecutivas por lo que estaba obligado a vencer a Chivas en el Clásico Tapatío con los pronósticos en contra.

Atlas ganó 3-2 y logró llegar a 17 puntos que lo ubican en la zona de Play In, y este viernes reciben al Mazatlán buscando que la inercia de la victoria sobre Chivas los impulse a seguir en línea ascendente.

La clave para sacudirse la racha negativa fue asumir que así se tratara del Real Madrid, Atlas tenía que ganar y con esa misma mentalidad recibirán al Mazatlán, dijo hoy Matheus Doria.

"Viene el cierre y ya no hay tiempo para equivocarse, es momento de ir por buen camino, ya tuvimos muchos resultados negativos.

"Veníamos de resultados negativos que por detalles se nos fue, sabíamos dónde estaba el error, pero sabíamos cómo encarar el Clásico y aunque fuera el Real Madrid teníamos que ganar, siento que fue el momento exacto para ganar.

"Creo que aprendimos (la lección) cuando sucedieron resultados inesperados, sabemos que la Liga es así, a veces es así un instante marca la diferencia y hay que estar concentrado respetando el rival", dijo este mediodía el defensa brasileño del Atlas Matheus Doria, en la conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Academia AGA al finalizar el entrenamiento.

Atlas con 17 puntos está en el octavo lugar y quedan seis partidos más por jugar, es decir 18 unidades por disputar ante Mazatlán, León, Xolos, Rayados, Cruz Azul y Necaxa.

Para Doria no es descabellado pensar en clasificar directo a Liguilla y evitar el Play In.

"Si se puede estar entre los primeros (mejor), la idea es sumar lo más que pueda. Hay que entrar directo y no en Play In, no esperar al último partido.

"Lo bueno es que dependemos de nosotros, es complicado cuando no es así, y si ganamos estamos dentro", comentó Doria.

Ante las bajas entradas que ha registrado el Estadio Jalisco en los juegos de local del Atlas, Doria considera que los triunfos podrán revirar el escenario.

"Creo que en todo el mundo todos somos felices al ganar, y la afición siempre nos apoyó, sabemos que la manera de atraerlos es ganando. Si ven que todos nos entregamos nos van a seguir, nos apoyan en cada partido y eso ayuda e influye en el rival.

"No he visto el tema de precios y boletos, no sé si están accesibles o no para opinar. Es difícil opinar, pero ojalá puedan ir todos", evaluó Doria.