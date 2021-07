Bravos se consagran campeones

En una noche de gala en el gimnasio Beto estrada con la gran final de primera fuerza varonil, el cuadro de Bravos se vistió como campeón al vencer en tres emocionantes sets de partido y un marcador de 2-1 al equipo de Uaperros.

Estos últimos quienes anteriormente en ediciones pasadas de la competencia, le habían ganado el título a los Bravos en más de una ocasión, sin embargo, esta vez, con un equipo muy bien reforzado, motivado y solido con sus tácticas y calidad, logro vencer esa racha negativa de varias finales perdidas y los dirigidos por Carlo Turrubiate se alzaron con el trofeo.

No sin antes sufrir en el partido, habiendo comenzado ganando en el primer set por 25-22, no obstante, Uaperros no bajaba los brazos y para el segundo episodio del partido, le dio un baldazo de agua frio a los Bravos ganando por 25-13, pero los de Bravos nunca bajaron los Brazos y con jugadores como Adolfo Valadez, nombrado "MVP" de la temporada, sacaron la casta y para el tercer set remontaban el marcador 1-1 que del tiempo regular del partido.

En este set de muerte súbita, los Bravos se afianzaron rápidamente del juego y se fueron arriba en el marcador para finalmente ganar por 15-8 y llevar el trofeo a las vitrinas.