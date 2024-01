Brian Rodríguez no saldría de América; es convocado contra Necaxa

En medio de todos los rumores que han acompañado al América en las últimas semanas, el técnico de Club América, André Jardine, habló sobre las probables salidas de Brian Rodríguez a la Fiorentina y de Álvaro Fidalgo, dejando en claro que hasta ahora, ambos están contemplados para el partido contra Necaxa, pero que entiende el deseo de seguir creciendo de ambos jugadores.

Brian está con dos sentimientos de saber que va a una liga importante con posibilidad de Champions League pero también con estar aquí con América, para donde sea la definición estará feliz si se queda aquí como parece que será lo veo muy contento y enfocado".

Sobre el español, Álvaro Fidalgo, agregó:

Ya es un referente de este club y lo que me gusta es que a él le gusta mucho América, se siente feliz y es uno de los líderes y tiene sus sueños pero aquí estamos construyendo algo grande y sabe que va a aparecer. No está ansioso a salir porque sabe que vienen muchas cosas buenas".

Ya pensando en el duelo ante los Rayos, el brasileño se dijo contento y feliz por el plantel que se ha conformado en Coapa.

Hoy tenemos un elenco muy completo, me siento feliz y estamos atentos porque jugadores nuestros llamaron la atención de equipos importantes. Como equipo grande que somos, estamos preparándonos para escenario A, B y C. Lo más importante es que los jugadores que están los siento muy felices", dijo Jardine.

Por último, Jardine adelantó algunas altas para el partido de mañana, confirmando a Sebastián Cáceres, Jonathan 'Cabecita' Rodríguez y posiblemente Brian.

Néstor sigue en buen nivel de recuperación pero no está al 100 y creemos que es arriesgado, quizá la próxima semana aparezca en un partido. Leo Suárez viene de un pisotón en el pie y sigue con dolor y para este partido no está, pero para el siguiente seguro. Jonathan Rodríguez tenía un dolor en el pie pero nada que nos preocupe, no viajó por prevención, pero ya está considerado. Brian sigue recuperándose lo veo mucho mejor y cerca del máximo nivel. En el último partido, no fue por la situación de Fiorentina, pero ahora sí va", expresó.