Carlo Ancelotti celebra triunfo de Brasil, pero Wesley se lesiona

Brasil cumplió en la cancha, pero el costo fue altísimo. La escuadra dirigida por Carlo Ancelotti cerró su preparación de cara a la Copa Mundial de 2026 con un triunfo de 2-1 sobre la Selección de Egipto. Sin embargo, la alegría del resultado quedó empañada por la preocupante lesión de Wesley, quien abandonó el terreno de juego entre lágrimas y pone en serio peligro su participación en la justa internacional.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético en el Estadio Arena de Baixada. Apenas al minuto 7, Bruno Guimarães aprovechó un terrible error en la salida de la zaga africana, le robó el esférico al guardameta Mostafa Shobeir y definió con frialdad para firmar el 1-0.

La respuesta egipcia no tardó en llegar. Al minuto 11, el experimentado defensor Marquinhos cometió una pifia monumental al intentar retrasar el balón; el regalo fue interceptado por Mostafa Ziko, quien no perdonó frente al arco y clavó el 1-1 en la primera mitad.

La peor noticia para el Scratch du Oro llegó antes de cumplirse el primer tercio del cotejo. El lateral Wesley sintió un pinchazo agudo en la ingle que le impidió continuar. El futbolista rompió en llanto en el banquillo, desatando la preocupación médica a escasos días del debut mundialista contra Marruecos. El cuerpo médico someterá al jugador a exámenes rigurosos para determinar si causa baja definitiva de la convocatoria.

Para la parte complementaria, Ancelotti movió sus piezas y la magia juvenil rescató el barco. Al minuto 52, Raphinha armó una pared espectacular con Endrick, dejando al joya del Real Madrid en posición idónea para fusilar las redes y decretar el 2-1. Brasil llegará al Mundial con dudas físicas, pero con la contundencia intacta.