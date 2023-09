Carlos Alcaraz espera reencontrarse con Jannik Sinner en US Open

Tras solventar con comodidad sus octavos de final del US Open ante Matteo Arnaldi, el español Carlos Alcaraz se mostró ilusionado con repetir un cruce de cuartos ante el italiano Jannik Sinner, su gran rival generacional.

Sinner, que jugaba el último cruce de octavos ante Alexander Zverev, protagonizó el año pasado con Alcaraz uno de los partidos más recordados de los últimos tiempos, que concluyó después de más de cinco horas con triunfo del español cerca de las tres de la madrugada de Nueva York.

¿Cómo valora su nivel ahora que se acerca la fase decisiva del torneo?

Estoy muy contento con mi nivel, muy serio, con pocos altibajos (...) Si la final fuera mañana estoy preparado y a muy buen nivel".

¿Hoy ha usado un vendaje en el muslo izquierdo, cómo se siente físicamente?

Es muy duro un Grand Slam. Juegas partidos duros durante dos semanas. Es normal que el cuerpo sufra algunos dolores y hay que tener cuidado. No es nada grave, es sólo por prevención. Sentí un poco de dolor en la pierna izquierda, pero nada serio".

¿Qué piensa de un posible reencuentro en cuartos con Jannik Sinner?

Creo que todo el mundo quiere ese partido. Desde que salió el sorteo, todo el mundo quería ese partido en cuartos. Jannik contra mí. El del año pasado fue uno de los mejores partidos en mi carrera. Sería un partido muy duro contra él. Cuando nos enfrentamos llegamos al límite. Subimos nuestro nivel al máximo. Me encanta jugar contra él".

¿Cree que los rivales estadounidenses que enfrentará Djokovic pueden ponerle en problemas o lo ve seguro en la final?

(Los estadounidenses) Están jugando a un gran nivel. Si están en cuartos es porque se lo merecen. Djokovic tiene que jugar a su mejor nivel si quiere llegar a otra final de Grand Slam. (Ben) Shelton, (Taylor) Fritz, (Frances) Tiafoe están en su casa, jugando un tenis enorme y cualquiera puede llegar a esa final".

¿Alguna vez se da cuenta de la gente famosa, atletas, actores, que acuden a ver sus partidos?

Sí me doy cuenta. A veces pienso: 'Dios mío, él está ahí o ella está ahí'. Es una locura. Hoy no me esperaba que Ben Stiller estuviera aquí. Sí sabía antes del partido que Jimmy Butler y J Balvin iban a venir. Es realmente bueno para mí".