"Casi me golpea por no firmar"; Chávez Jr. hace graves acusaciones contra su padre

INFOBAE.- Julio Cesar Chávez Jr. tuvo un año lleno de dramas tanto arriba del ring como abajo. Y uno de ellos fue su separación con su esposa, Frida Muro. En mayo de este año el boxeador mexicano anunció mediante sus redes sociales un proceso de divorcio, aunque días más tarde se arrepintió de su decisión y se mostró con su actual esposa, a pocos días de su combate ante el expeleador de UFC, Anderson Silva, en junio de este año.

A estos problemas familiares se le sumaron nuevos conflictos con su padre, la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, quien se mostró en esta navidad con toda su familia pero sin sus hijos Junior y Omar Chávez. Estos dos últimos pasaron las fiestas en su tierra natal, Culiacán, Sinaloa, mientras que Chávez padre pasó noche buena junto a toda su familia en Tijuana.

Como suele acostumbrar, Chávez Jr. habló a través de un vivo de Instagram. Ante las consultas de sus segudores sobre los motivos que llevaron a una nueva pelea con su padre, Junior hizo una polémica acusación: "Porque quería que firmara con Bob Arum (empresario de boxeo). Decía que ya había salido el contrato, que Al Haymon (también promotor) me iba a robar. Al final se hizo amigo de Al Hymon y empezó a decir que yo no entrenaba y que esto y lo otro... Casi me golpea por no firmar con él. Imagínense si le hubiera hecho caso, pero no lo reconoció. Él nunca va a decirlo, le hace caso a Frida (su ex esposa)".

Lejos de detener la guerra, el boxeador de 35 años continuó lanzando dardos contra la leyenda del boxeo mexicano. "¿Por qué no ves a tus demás hijos?, ¿por qué no ves a tu alrededor, no te ves a ti? Hablando mal de tu hijo, está mal", recriminó.

Y agregó: "Con quien duermes qué te dice de mí, qué te puede decir de mí que trabajé desde lo 16 años para ayudarte siempre y ahora dices que yo soy esto y lo otro... Si fui campeón del mundo después que me trajeron por el suelo, pegandome, sopapeándome, viendo como maltrataban a mi mamá, o se emborrachaban. ¿Todo eso que pasó y ahora dicen que yo estoy mal? Véanme nomás, véanme si estoy mal o si digo algo incoherente".

Para terminar, Chávez Jr. pidió que lo dejen trabajar tranquilo y acusó a su padre de haber vivido sus peores años cuando estuvieron juntos: "A mí me tienen que dejar trabajar solo como lo hice en los mejores tiempos. No me interesa lo que me digan, que me quieren cuidar o salvar la vida. En estos cuatro años que estuve ahí no ha habido nada de salvar la vida, han sido mis peores años, ha sido donde peor he estado porque no les importa. A ellos les importa su reinado y quedar bien ellos. Y quedar bien ellos es hacerme quedar mal a mí porque eso se vende".

Con el correr de las horas, la guerra en la familia Chávez continuó en las redes sociales. Polo Chávez, tío de Junior y quien pasó las fiestas junto con su hermano Julio César. "Todos caímos un día... Pero hoy estamos más fuertes y firmes que nunca!. Los Chávez no se rajan", escribió.

Chávez Junior no se quedó atrás y en otra publicación, respondió con dos comentarios. El primero, dice: "El que quiere al padre quiere al hijo. Igual el que no quiere al hijo no quiere al padre. No sé qué dije pero me entiendes. Eso se llama aceptación, ayuden a los enfermos. No les mires la cara... Nada más mira los ojos y las manos y te vas a dar cuenta de lo que hablo. Feliz Navidad".

Y luego agregó: "Es la desgracia de no tener familia y despreciar que te dio otra oportunidad. Y despreciarla. Dicen que en la salud y en la enfermedad! No abandones a tu familia por nadie! Pero mucho menos en la enfermedad. Gracias por cuidar a mis hijos".

La última publicación de Polo chávez fue una foto de Julió César con sus nietos, los hijos de Junior. "Mi hermano disfrutando de sus nietos, Julia y Julio III".

Al margen de la última polémica de Julio César Chávez Junior tuvo un gran gesto en la celebración de la Navidad y el fin de año. A través de su cuenta de Instagram compartió su visita al Hospital Pediátrico de Culiacán, Sinaloa, donde el ex campeón mexicano donó dinero y juguetes para todos los niños y niñas que pasaron la Noche Buena en la clínica. Además pasó una tarde de convivencia con todo el personal del lugar.

Chávez Jr. publicó una serie de fotografías en redes sociales y las acompañó con un texto en el que explicó qué lo llevó a hacer dicha obra de caridad poco antes de que acabe este 2021. Apuntó que lo más importante que regaló fue la convivencia con las familias que tienen algún ser querido internado. También resaltó que su acto nació de corazón y compartió su fe con sus las personas que trabajan en el hospital y los que están lidiando con alguna enfermedad, así lo reconoció Julio César Jr. en redes sociales:

"Me tocó ir al hospital pediátrico Culiacán. Regalé lo más importante 1 tiempo a niños y sus padres de todo corazón. Después dinero para las medicinas, juguetes comida, lo más importante es que lo hicimos de (corazón) para Dios y para quienes realmente lo necesitan, es de parte nuestro señor Dios que nos mandó estas bendiciones".

En las fotografías que subió a su perfil personal dio muestra de la reunión que tuvo con las familias de Culiacán, el personal médico y demás personas que estaban en el lugar. También subió un video donde se lo puede ver compartiendo tiempo con niños de diferentes edades, además de enfermeras y médicos del lugar, quienes compartieron un grato momento con el hijo del gran campeón mexicano.

El evento se dio a las afueras de la clínica donde Julio estuvo acompañado por su equipo de boxeo, quien se encargó de grabar a Julito con los infantes. También dieron de comer a todas las personas que estuvieron presentes. Armaron una partilla para repartir hot-dogs.