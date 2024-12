Causa el Madrid pesadilla a Tuzos

CIUDAD DE MÉXICO 18-Dec-2024 .-Cuando el Pachuca despertó, el Real Madrid era el campeón de la Copa Intercontinental.

Se acabó el sueño de los Tuzos, que firmaron una actuación histórica en la competencia luego de eliminar al Botafogo, Al-Ahly, pero el club blanco impuso su jerarquía con un contundente 3-0 en el Estadio Lusail.

Kylian Mbappé, Rodrygo y Vinicius (de penal) frenaron al Pachuca y, de paso, contribuyeron al título 15 de Carlo Ancelotti, quien ya es el técnico más ganador en la historia del Madrid.

El cuadro mexicano compitió hasta el gol de Mbappé. De hecho, en los primeros 20 minutos era mucho el coraje de Carletto por el desempeño de sus dirigidos, quienes no podían contra la presión alta del cuadro mexicano. El portero Thibaut Courtois se exigió en tiros de Luis "Chaka" Rodríguez y Oussama Idrissi.

El Real Madrid no seguía el plan de juego, al meter balones entre líneas, según revelo Ancelotti. Lo hizo y el partido se rompió: primero Eduardo Camavinga encontró a Federico Valverde, quien superó a los contenciones con un pase hacia Jude Bellingham y eso obligó a que el central Andrés Micolta saliera a presionar y dejara libre el espacio por el que Vini penetró el área, un mano a mano para superar al portero Carlos Moreno y asistir al tan cuestionado Mbappé, al minuto 37.

Lo que es la vida, justo un 18 de diciembre, pero de hace dos años, Mbappé marcaba un hat-trick y luego un penal en la tanda de desempate, en la Final de la Copa del Mundo.

Ahora no hubo celebraciones muy efusivas. Rodrygo hizo el segundo al 53', tras quebrarle la cintura a Micolta y a Elías Montiel. Ya en ese momento solo había un dueño del partido. El tercero cayó al 84', firmado por Vini Jr., quien apenas el día anterior ganó el premio The Best de la FIFA, que reconoce al mejor jugador del 2024; el portero Moreno estuvo cerca de detener el balón.

En el verano del 2025, durante la Fase de Grupos del Mundial de Clubes a efectuarse en Estados Unidos, Pachuca nuevamente chocará ante el Madrid.

Por lo pronto, el club blanco cumplió con la tarea, en un juego en el que Luka Modric incrementó su palmarés como el jugador con más títulos en el equipo, con 28.

En plan grande

Elías Montiel ya se codea con Vinicius Jr. y Federico Valverde, literalmente.

El futbolista del Pachuca, de 19 años (7/07/05), fue reconocido por la FIFA con el Balón de Bronce, como el tercer mejor jugador del torneo.

El galardón de plata lo obtuvo Valverde, mientras que el oro fue para Vini, quien sonreía al lado del futbolista mexicano.

Montiel no solo representa a los Tuzos, sino a todo el estado de Hidalgo ya que es oriundo de Tula de Allende.

El volante interior debutó hace un año y medio en la Liga MX, en la que acumula 36 partidos. Es la viva muestra del trabajo del Pachuca en sus fuerzas básicas.