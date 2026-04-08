César Arturo Ramos y Katia Itzel García representarán a México en el Mundial 2026

La lista aún no se publica, pero en el arbitraje mexicano ya se da por hecha. En las próximas horas, la FIFA revelará a los silbantes convocados para la Copa del Mundo de 2026 y, según distintas fuentes le han confiado al periodista David Medrano que México tendrá dos nombres en el centro del campo, con Katia Itzel García y César Arturo Ramos.

La decisión marca una continuidad y una ruptura. Continuidad en la figura de Ramos, hoy el árbitro mexicano con mayor peso internacional. Ruptura en el ascenso de Katia Itzel, que se abriría paso en el máximo escenario del fútbol varonil. En ese mismo movimiento queda fuera Marco Antonio Ortiz, 'El Gato', quien habría perdido la carrera final por el cupo.

A sus 42 años, Ramos se sostiene como referencia. Su recorrido respalda la elección. Debutó en 2003 en la entonces Primera División A y desde 2011 se instaló en la élite. Ha dirigido en un Mundial de Clubes de la FIFA, en la Copa Asiática 2019, además de Juegos Olímpicos y torneos juveniles.

Si se confirma su presencia en 2026, alcanzará su tercera Copa del Mundo.

El otro nombre tiene otro peso simbólico. Para Katia Itzel García sería su primer Mundial varonil mayor. Su trayectoria ha crecido en silencio, con presencia constante en torneos femeniles Sub-17 y Sub-20 de Concacaf y FIFA.

En 2025 dio un paso que cambió la conversación. Debutó en la Liga MX durante un Pachuca contra Querétaro. Fue la segunda mujer en dirigir un partido de Primera División en México, después de Virginia Tovar.

La Copa del Mundo de 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Un contexto que eleva la presión sobre los árbitros locales.

Para Ramos, el reto es sostener su estándar en el mayor escaparate. Para Katia Itzel, confirmar que su nombre no es novedad sino consecuencia. El anuncio oficial está por llegar.