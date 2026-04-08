Daniil Medvedev pierde por 6-0 ante Matteo Berrettini en Montecarlo

El ruso Daniil Medvedev (10 del ranking ATP) realizó tremendo berrinche al desahogar su frustración contra la raqueta. El tenista perdió por doble 6-0 ante el italiano Matteo Berrettini (90 del mundo) en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, en un partido que solo duró 49 minutos.

El berrinche de Medvedev se dio cuando perdió su octavo juego consecutivo y la pizarra iba 6-0 y 2-0. El ruso lanzó la raqueta contra el muro, después la levantó y la azotó en el piso en cuatro ocasiones. Al ver que ya no servía, la tiró en el bote de la basura.

Al tenista de 30 años no le salió nada en la pista Rainiero-III, donde sumó 27 errores no forzados y cinco dobles faltas, con lo que registró su primer 'bagel' sobre tierra en la última década.

Matteo Berrettini, que fue invitado por los organizadores, ganó el primer set en apenas 25 minutos. El año pasado, el italiano protagonizó otra sorpresa al eliminar al alemán Alexander Zverev.

Berrettini se enfrentará al brasileño Joao Fonseca en los Octavos de final del Masters de Montecarlo. "Fue un partido extraño. No esperaba jugar tan bien y que él sufriera tanto; se notaba que era su primer partido en tierra batida. Pero jugué muy bien, una de las mejores actuaciones de mi carrera", indicó el italiano.