´Checo´ admite una actuación ´pobre´

Sergio ´Checo´ Pérez hace autocrítica tras la calificación del Gran Premio de Italia 2024 de la F1. El mexicano califica su desempeño como "pobre", algo que le decepciona.

"Perdí mi última vuelta en la Q3 y me salí un poco, sabía que Max estaba detrás de mí, así que traté de dejarlo un poco, pero no tuvo mucho impacto. Es una actuación realmente pobre, algo que me decepciona mucho, al igual que todo el equipo", mencionó ´Checo´ Pérez.

El circuito de Monza exhibió más los problemas que tiene Red Bull. Tras cambiar de llantas en la Q3, el tapatío tuvo un panorama más complicado.

"Creo que esta pista explota más nuestros problemas, creo que tenemos una desconexión con el equilibrio y con este nivel de carga aerodinámica es aún más difícil. Tuve una gran carrera con mi neumático en la Q3, pero luego puse el neumático nuevo y todo se volvió realmente complicado y complicado; tenemos que entender por qué es así", afirmó ´Checo´ Pérez.

El mexicano enfatizó que con lo que están luchando en el RB20 es el equilibrio.

Para este domingo, esperan que en Red Bull mantengan la motivación en lo alto porque necesitan hacer una carrera fuerte.

"Creo que ahí es donde residirá nuestra fortaleza, el ritmo a largo plazo parece positivo, así que tratemos de minimizar el daño con ambos autos y sumar algunos buenos puntos", dijo ´Checo´ Pérez.

El tapatío saldrá en la octava posición, mientras que Max Verstappen partirá un lugar adelante. Lando Norris fue el ganador de la ´pole position´, seguido de Oscar Piastri.

George Russell saldrá tercero para Mercedes y Charles Leclerc y Carlos Sainz, de la local Ferrari, cuarto y quinto con un coche mejorado.

La carrera del domingo en el "Templo de la Velocidad", cerca de Milán, podría ser una apretada batalla entre los cuatro primeros equipos.

McLaren está a sólo 30 puntos del vigente campeón y líder, Red Bull, y podría hacer avances significativos en esa batalla de constructores.