Checo Pérez hace historia con triunfo en el Gran Premio de Mónaco

El mexicano Checo Pérez se convirtió en el mexicano más ganador de la historia en la histórica pista de Mónaco al finalizar en la primera posición

El principado vivió todo el drama posible, primero con la lluvia que arrasó la carrera durante una hora e iniciando a las 9:06 con los bólidos que dieron la primera vuelta de prueba en medio de una pista mojada y tras un segundo giro se decidió hacer un inicio en movimiento.

La carrera empezó en la tercera vuelta con la gran mayoría de autos con llantas de lluvia extrema y el mexicano lejos de atacar a Ferrari para evitar algún accidente en la carrera.

El mexicano fue el primero en entrar a pits de los líderes al ingresar en la vuelta 17 y montar compuesto intermedio, seguido de Max Verstappen y Charles Leclerc. Los movimientos provocaron que el tapatío escalara a la segunda posición y Carlos Sainz se mantuviera líder, pero éste aún sin entrar a pits.

El de Guadalajara recortó en cuatro vueltas una desventaja de 8 segundos y para la vuelta 21 se encontró a menos de dos segundos de Carlos Sainz.

Toda la carrera se convirtió en un juego de estrategia y cálculo y el primero en fallar fue Ferrari, que tardó mucho en montar neumáticos a Charles Leclerc y un Checo despegándose más tiempo en la pista.

Red Bull y Checo tuvo una parada gratis, por lo que aprovecho para montar compuesto duro y mantener el liderato ante un Sainz que realizó unos primeros embates, pero no pudo con el tapatío.

Las condiciones volvieron a cambiar en el giro 27 con el choque de Mick Schumacher, lo que provoco primero el virtual safety car y posteriormente el ingreso del auto de seguridad, pero apenas dos giros después se mostró la bandera roja y provocando que Checo perdiera la ventaja sobre todos.

Después de 20 minutos los bólidos salieron a pista nuevamente con safety car y tras dos giros el representante fue nuevamente una locura y para la vuelta 36 comenzó el cronómetro para el final de las 3 horas reglamentarias.

El mexicano mantuvo a raya al español, quien se acercó Checo, pero sin la oportunidad de activar el DRS. Con 27 minutos por correrse la Ferrari comenzó a perder rendimiento.

Los últimos 13 minutos se convirtieron en un drama con una diferencia entre Checo y el cuarto lugar, Leclerc, se menos de un segundo.

Pérez soportó los ataques de Sainz, quien estuvo del Red Bull a .411 décimas, pero el mexicano tomaba la ventaja en la zona del túnel, donde el poder del motor Honda sacaba la diferencia exacta sobre Ferrari.

Checo escribió su nombre en lo más alto de la historia con su tercer triunfo en el Máximo Circuito y siendo el quinto piloto latinoamericano en subir a lo más alto de Mónaco.

Checo Pérez describe su triunfo en Mónaco como "un sueño hecho realidad"

El mexicano Checo Pérez (Red Bull) se mostró eufórico tras haber sumado su tercer triunfo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco que se celebró este domingo.

"Es un sueño hecho realidad. Como piloto siempre sueñas con ganar aquí. Después del gran premio de casa, no hay un fin de semana más especial", comentó tras cruzar la meta.

El tapatío, que salía tercero, se adueñó de la primera plaza gracias a la estrategia de su equipo y tuvo que aguantar en los últimos minutos el empuje de Carlos Sainz (Ferrari) con los neumáticos degradados.

"Me quedo con el haberlo hecho y cómo lo hemos hecho. Nos hemos complicado un poco al final, pero con el graining que tenía se trataba de no cometer errores y mantener a Carlos a raya, que no es fácil", declaró.

El mexicano confesó estar "súper emocionado" y reconoció que "ha sido un día increíble" para él y para su país.

Por su parte, Max Verstappen, coequipero del mexicano, señaló que está "muy contento por Checo, que lo ha hecho muy bien".

Verstappen valoró su tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, que le permite ampliar la renta con respecto al monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, cuarto en el Principado, en la clasificación del Mundial.

"Lo he hecho lo mejor posible después de la clasificación del sábado [salía cuarto]. Hicimos un gran trabajo como equipo con la estrategia. Pudimos ponernos por delante de los Ferrari, y podemos estar muy contentos con el domingo como equipo", indicó tras cruzar la meta.

El campeón del mundo consideró que la séptima prueba del campeonato "fue un poco de locos por la lluvia" pero su equipo lo ejecutó "bien".

"Hemos ampliado mi ventaja en el campeonato, algo que no esperaba después del sábado", admitió.

El piloto de Red Bull recordó que no habían "pilotado bajo lluvia" antes de la carrera y explicó que en esas condiciones "hay que mantenerse muy centrados porque es fácil cometer un error".