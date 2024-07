'Checo' Pérez pone paños fríos con Red Bull

Previo al Gran Premio de Bélgica 2024, el piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio 'Checo' Pérez, reafirmó la confianza en su futuro con el equipo Red Bull y abordó varias declaraciones recientes que han circulado en torno a su continuidad con la escudería austriaca.

Sí, correcto, estoy 100% seguro de que esta no será mi última carrera con RB. Sé lo que dice mi contrato. Sé que el equipo confía en mí. Sé que mi objetivo principal es rendir en la pista", comentó ´Checo´ Pérez en Bélgica.{

En relación a las declaraciones de Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull, el piloto mexicano señaló que desconoce lo que tenga pensado hacer en la reunión que sostendrá con el director del equipo, Christian Horner, después de la carrera en Spa-Francorchamps.

Es algo que tienen que preguntarle a él. No he hablado de ese punto en particular. Como digo, siento que todo el equipo está completamente concentrado en volver a la normalidad. El resto es pura especulación. El equipo está trabajando muy duro conmigo para retomar el rumbo en la temporada", añadió el tapatío.

Pérez también enfatizó el enfoque del equipo en ganar el campeonato de constructores, pero sobre todo, en mejorar las actuaciones recientes que han tenido, donde se han visto igualados por otros equipos y superados incluso por McLaren.

Sobre ganar el campeonato de constructores, es en lo que estamos trabajando. No ha habido más conversaciones que retomar el rumbo en nuestra temporada", mencionó.

Volviendo al tema de las declaraciones de Marko, el piloto mexicano reiteró que esa es la manera de trabajar al interior de Red Bull, sin embargo, no es algo que lo preocupe, ya que prefiere concentrarse en su auto y en el equipo.

Así es como funciona este equipo. No tengo problema con ello. Me concentro en el equipo. Me concentro con el equipo para sacar el máximo provecho del equipo, del auto. El resto, como digo, es pura especulación", agregó.

Finalmente, ´Checo´ Pérez expresó su tranquilidad respecto a su posición en el equipo, después de todos los rumores que han surgido recientemente, acerca de que puede dejar su asiento en el RB20 después de las vacaciones de verano.

No me preocupa. Sé dónde estoy. No es mi preocupación. Mi única preocupación es retomar el rumbo de mi temporada. Por lo demás, estoy bastante tranquilo", sentenció el piloto mexicano de Fórmula 1.