Checo Pérez revela cómo buscará mejorar en el GP de Hungría

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio ´Checo´ Pérez (Red Bull), dio a conocer cómo buscará mejorar en el GP de Hungría 2024, revelando que estuvo trabajando de cerca con su equipo y también pasando tiempo importante con su familia, esperando que ambos aspectos lo fortalezcan para corregir el rumbo en la presente temporada.

Después del GP de Gran Bretaña, donde el tapatío nuevamente se quedó sin sumar puntos, ´Checo´ Pérez señaló que busca trabajar en conjunto con el equipo Red Bull para superar la mala racha de resultados que lo tiene rezagado en la lucha por el Campeonato de Pilotos, cada vez más lejos de su compañero Max Verstappen.

Siempre trabajamos juntos para buscar soluciones; y eso es lo que hemos estado haciendo, trabajar como equipo para superar las cosas", comentó ´Checo´ Pérez, quien marcha en la sexta posición del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 y que no sube al podio desde el pasado mes de abril en China.

Otro aspecto que destacó ´Checo´ Pérez en busca de lograr una mejoría en la presente temporada de Fórmula 1, fue el familiar, dando a conocer que después de la prueba en el Circuito de Silverstone, se liberó por un momento del ambiente del automovilismo, esperando que eso le ayude a regresar con una mentalidad más clara.

Estuvo bien tener algo de tiempo libre después del Gran Premio de Gran Bretaña. A la vez que he pasado algún tiempo con mi familia y he entrenado duro, también he estado en la fábrica con mi equipo, en el simulador; y analizando como podemos mejorar el momento de forma en el que estamos", sentenció el piloto mexicano previo al Gran Premio de Hungría.