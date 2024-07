'Chepo' de la Torre destaca poder del Inter Miami sin Messi

Puebla enfrentará a Inter Miami en el inicio de la Leagues Cup, con las bajas de Lionel Messi y Luis Suárez, al respecto, José Manuel de la Torre, reconoció el trabajo de Gerardo Martino al frente de los poblanos y que más allá de la ausencia de sus estrellas, no será un rival fácil.

Es indiscutible la expectativa que genera Messi, Suárez, Busquets y de Alba, son jugadores importantes que le han dado otra cara, los que están de relevo son importantes y una forma de jugar clara, eso lo hace competitivo. Nosotros siempre que hay un jugador que no participa deja de tener ese potencial, sabemos que no es fácil esté o no Messi", destacó.

El estratega mencionó que la Franja viene haciendo una reestructuración y de a poco, el equipo va tomando forma, por lo que espera que este torneo sirva para ir afinando detalles y avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

Se crea mucha expectativa cuando vas a jugar con figuras de esa índole, también nosotros tenemos un buen equipo, rearmando un proyecto para la Liga a la Leagues Cup, venimos a buscar ganarlo para avanzar a la siguiente ronda", expresó.

Para el delantero de Puebla, Lucas Cavallini, que anteriormente ya jugó en la MLS, reconoció que hay grandes aspiraciones para este torneo, por eso será importante hacer un buen desempeño y buscar ganarle al Inter de Miami.

Es un torneo muy atractivo, la gente mira este torneo entre Liga MX y MLS con muchas ganas, para nosotros es importante porque durante el camino el grupo empieza a potenciar más y empiezas a conocer a los compañeros. Así como lo hizo Querétaro que hicieron un buen torneo y después se vio otro equipo", comentó.

Por último, el atacante canadiense recordó que no será sencillo enfrentar al Inter y lo harán con mucho respeto, a pesar de que no cuenten con sus estrellas.

Es el actual campeón de esta copa, van primeros de la Liga y venimos a su casa, vamos a anticipar este partido con mucho respeto", terminó.